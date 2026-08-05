Verksamhetschef, Infektionskliniken, Umeå
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2026-08-05
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med bred verksamhet och med status Universitetssjukvårdsenhet. Kliniken har en vårdavdelning med 19 vårdplatser och en mottagning. Slutenvården består främst av akutsjukvård inom infektionsområdet. Sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, covid-19, influensa, endocardit och tuberkulos är vanligt förekommande. Mottagningsverksamheten är främst inriktad på profildiagnoserna hepatit, HIV, tuberkulos, immunbrist och bärarskap av multiresistenta bakterier. Sprututbytesverksamhet finns i anslutning till infektionsmottagningen.
Infektionskliniken har tillsammans med Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet ansvar för klinisk infektionsforskning och forskningsaktiviteten är hög. Undervisning av studenter inom vårdutbildningarna är integrerat i den dagliga verksamheten. Vid kliniken arbetar drygt 110 personer.
Nu söker vi en verksamhetschef som tillsammans med oss vill arbeta vid och utveckla Infektionskliniken framåt. Hos oss har du möjlighet att påverka och främja patientsäkerhet, kvalité och utveckling, tillgängligheten och en god arbetsmiljö. Visste du förresten att vi blev utsedda till en av regionens bästa arbetsplatser 2025?
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet, där du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Infektionskliniken är en dynamisk arbetsplats med engagerade medarbetare och chefer. En av våra största styrkor är vår familjära stämning där vi samarbetar över alla nivåer och yrkeskategorier. Vi har jobbat mycket med teamsamarbete och kommit en bra bit på vägen! Vår arbetsplats präglas av god struktur och ordning och reda. Vi har låg tyngdpunkt och hög delaktighet och strävar ständigt efter att utvecklas till det bättre.
Befattningen verksamhetschef omfattar ansvar inom verksamhetsdrift, personal och ekonomi. Viktiga arbetsområden för rollen är verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, uppföljning, utredning samt kvalitetsarbete.
Som verksamhetschef leder du Infektionsklinikens ledningsgrupp, där du aktivt styr och vägleder i klinikövergripande strategiska frågor. Tillsammans med avdelningscheferna och medicinsk chef leder och planerar du verksamheten . Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ett tiotal överläkare, tre avdelningschefer, en medicinsk chef, en chefsassistent samt en vårdutvecklare.
Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktiga för Region Västerbotten och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.
Du är direkt underställd områdeschefen och utöver att leda och utveckla verksamheten förväntas du bidra till helheten inom länssjukvårdsområdet utifrån din aktiva roll i områdets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har tidigare chefserfarenhet eller kan visa på ledarförmågor i andra sammanhang. Ledarskapsutbildning är önskvärt men inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från likvärdigt arbete inom hälso- och sjukvård samt om du tidigare varit chef över chefer. Är du disputerad och/eller bedriver forskning är det ett plus i kanten.
Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare internt som externt. Du är en trygg och lyhörd ledare som leder med tillit, bygger förtroendefulla samarbeten och främjar en positiv arbetsmiljö genom dina handlingar. För dig är det viktigt med en god struktur och framförhållning i ditt arbete vilket syns i ditt praktiska arbete.
Du är initiativrik och trivs med att driva förändring, ta egna initiativ och vara en aktiv kraft bakom verksamhetens utveckling. Du uppmuntrar dina medarbetare att pröva nya arbetssätt som i slutändan bidrar till förbättrad vård för våra patienter.
Vi ser att du är duktig på att uppmuntra och stötta medarbetarna och se deras personliga potential och bidrag till helheten i verksamheten. På så sätt skapar du förutsättningar för att få dina medarbetare att växa och gemensamt arbeta mot Infektionklinikens gemensamma mål. Du bidrar också i att skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet (Närsjukvårdsområde Umeå).
Du behöver ha god förståelse och intresse för forskning, utveckling och utbildning samt med fördel ha god insyn i och kunskap om samarbetet med Umeå universitet och dess verksamhet.
I det fall den sökande har legitimationsyrke kommer kontroll av legitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen att ske när ansökan inkommit.
En förutsättning för uppdraget är att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket och ser även att du även har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Kontakt
Ledarna
Stefan Silverlöv stefan.silverlov@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10022459