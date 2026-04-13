Verksamhetschef Gatuenheten
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13
Gatuenheten ansvarar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser, men också skötsel av kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten liksom utövar naturvård samt behandlar trafik- och parkeringsfrågor. Verksamheten hanterar även frågor som rör våra hamnar och båtplatser, torg och flaggning.
Verksamheten består av enheterna Gatuunderhåll, Park, Skog & natur samt Trafik & planering. Inom verksamheten finns rullande beredskap och arbete under kvällar och helger kan förekomma. Dina arbetsuppgifter
I rollen har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån politiskt fastställda mål, gällande regelverk och styrdokument.
Som verksamhetschef har du ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och leder arbetet på ett tydligt och långsiktigt sätt mot hög kvalitet och god måluppfyllelse. Du arbetar på ett sätt som präglas av tillit till dina medarbetare, samtidigt som du är både lyhörd och stöttande. Med en god förståelse för verksamhetens roll i kommunen ser du helheten och sammanhangen. Du företräder verksamheten och kommunen i kontakter med medborgare, företag, media och andra myndigheter.
Samarbete med andra är något du gärna engagerar dig i, och du ser ständigt möjligheter att vidareutveckla arbetsformer över organisatoriska gränser. Som medlem i förvaltningens ledningsgrupp bidrar du aktivt till både verksamhetens och förvaltningens utveckling. Din närmaste chef är förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Gatuenheten består av cirka 70 medarbetare och du har direkt personalansvar för fyra enhetschefer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen, alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Du bör ha flera års erfarenhet av chefs- eller ledarroll med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling, gärna inom offentlig eller politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och människor är ett krav, liksom förmågan att inspirera och motivera medarbetare
Du bör vara en bra kommunikatör samt ha förmåga att samarbeta med olika intressenter, inklusive medborgare, företag och myndigheter
Du behöver ha förmåga att vara självständig, ta initiativ och kunna fatta beslut
Du behärskar svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av teknisk verksamhet, drift-, underhålls- eller serviceverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan och bli en del av Vänersborgs kommuns fortsatta utveckling. Anställningsvillkor
B-körkort krävs.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och i samband med anställning kommer det att genomföras en säkerhetsprövning med registerkontroll. Det ställer krav på svenskt medborgarskap.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborg Kontakt
Daniel Jerling daniel.jerling@vanersborg.se 0521-721235 Jobbnummer
9850694