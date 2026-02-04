Verksamhetschef/Föreståndare
2026-02-04
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
, Uppvidinge
, Jönköping
, Nybro
, Kalmar
Vi söker en engagerad och erfaren verksamhetschef/Föreståndare som vill vara med och skapa trygghet, kvalitet och delaktighet. Vi söker dig som med engagemang, mod och värme vill fortsätta arbetet med att leda våra LSS-verksamheter för vuxna tillhörande personkrets 1 i Södra Vi.
Vi alla arbetar för att underlätta för de boende att nå sina mål och hitta en trygghet i sin vardag och med personerna i sin omgivning.
Om rollen
Som verksamhetschef/föreståndare ingår du i Lansen Omsorgs ledningsgrupp. Du står som godkänd föreståndare hos IVO för 3 verksamheter. Till ditt stöd har du en platschef och en bemanningsansvarig.
Som verksamhetschef/föreståndare ansvarar du för
• Personal- och arbetsmiljöfrågor
• Budget och ekonomisk uppföljning
• Kvalitetssäkring och uppföljning enligt lagar och riktlinjer
• Att enhetspersonal i verksamheten följer verksamhetssystemets policys, riktlinjer och rutiner, samt att nya medarbetare får förutsättningar för att kunna göra det
• Att skapa en kultur där den boendes behov och självbestämmande står i centrum
• Förutom vissa resor ingår även ledningsberedskap via telefon för hela Lansen Omsorg, du behöver vara flexibel gällande detta
Vi söker
• 1 verksamhetschef/föreståndare
• Tillträde enligt överenskommelse
• Dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (Socionom) och flera års erfarenhet från omsorgsverksamhet enligt LSS
• Du ska ha dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag inom liknade verksamheter och kan lämna goda referenser
• Du kan stå som godkänd föreståndare hos IVO utifrån ovanstående
• Du ska uttrycka dig väl i tal och skrift
• Du har B-körkort
• Du känner dig trygg i dig själv och van vid att ta egna beslut.
• Du tycker om att samarbeta i en personalgrupp och har lätt att ta till dig nya arbetssätt.
• Du är en kommunikativ, effektiv, öppen och ärlig ledare som skapar engagemang och delaktighet.
• Du har förmågan att se ett helhetsperspektiv, vara lösningsfokuserad, resultatfokuserad och flexibel.
• Du vill vara en närvarande chef och skapa en verksamhet med god arbetsmiljö för alla dina medarbetare och kollegor
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten.
Vi erbjuder
• En mycket trevlig arbetsplats med en fantastisk personal.
• Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling.
• Regelbundna arbetstider men med flexibilitet.
• Introduktion och bredvid gång som bedöms utifrån din individuella kompetens för att du ska få en så god start som möjligt
Rekrytering sker löpande och tillsättning sker när vi hittat lämplig kandidat.
Vi tillämpar provanställning
Information om Lansen Omsorg som företag och arbetsplats hittar du på hemsidan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: nils-eric.bulow@lansenomsorg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef/föreståndare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556935-9762), https://www.lansenomsorg.se/
Domaregatan 16 (visa karta
)
598 35 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Områdeschef
Nils-Eric Bülow nils-eric.bulow@lansenomsorg.se 0492-770064 Jobbnummer
9722800