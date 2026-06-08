Kock/Köksbiträde till thaimatvagn Bangkok Terminal
WPK Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Linköping
2026-06-08
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Arbetsgivare: Bangkok Terminal
Plats: Bergs Slussar Food Court, Linköping
Om jobbet
Bangkok Terminal är en thaimatvagn som erbjuder genuin thailändsk street food på uteserveringen i Bergs Slussar. Vi söker nu en kock/köksbiträde som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Tillaga thailändska maträtter
Förbereda ingredienser och råvaror
Hantera beställningar och viss kundkontakt
Hålla köket rent och organiseratKvalifikationer
Erfarenhet av eller god kunskap i thailändsk matlagning
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ansvarstagande och flexibel
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Grundläggande kunskaper i svenska och/eller engelska är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och noggrann, samt har ett intresse för mat och kundservice.
Anställning
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: wpkgroupab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WPK Group AB
(org.nr 559583-3616)
Loggvägen 2 (visa karta
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585 77 VRETA KLOSTER Arbetsplats
Bangkok Terminal Kontakt
Ketsuda Namwong wpkgroupab@gmail.com 076-1302225 Jobbnummer
9952221