Kock/Köksbiträde till thaimatvagn Bangkok Terminal

WPK Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping
2026-06-08


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Arbetsgivare: Bangkok Terminal
Plats: Bergs Slussar Food Court, Linköping
Om jobbet
Bangkok Terminal är en thaimatvagn som erbjuder genuin thailändsk street food på uteserveringen i Bergs Slussar. Vi söker nu en kock/köksbiträde som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
Tillaga thailändska maträtter
Förbereda ingredienser och råvaror
Hantera beställningar och viss kundkontakt
Hålla köket rent och organiserat

Kvalifikationer
Erfarenhet av eller god kunskap i thailändsk matlagning
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ansvarstagande och flexibel
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Grundläggande kunskaper i svenska och/eller engelska är meriterande

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och noggrann, samt har ett intresse för mat och kundservice.
Anställning
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av dig själv och din erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: wpkgroupab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WPK Group AB (org.nr 559583-3616)
Loggvägen 2 (visa karta)
585 77  VRETA KLOSTER

Arbetsplats
Bangkok Terminal

Kontakt
Ketsuda Namwong
wpkgroupab@gmail.com
076-1302225

Jobbnummer
9952221

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