Vill du ta ansvar för en betydelsefull verksamhet där du samtidigt ingår i en kunnig, kreativ och ambitiös ledningsgrupp? Då är detta jobb för dig! Vi erbjuder ett spännande arbete i en kommun som är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer.
Välkommen till oss!
Särskilt boende (Säbo) arbetar enligt socialtjänstlagen (SoL) och har ett systematiskt arbetssätt för att erbjuda tjänster av hög kvalitet - med målet att skapa bästa möjliga vardag för både våra boende och vår personal. Som verksamhetschef får du en nyckelroll i att bygga och utveckla starka team som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Vi erbjuder dig ett utmanande och meningsfullt arbete där du, tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare, leder en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och trygghet. Här är ingen dag den andra lik och din förmåga att skapa delaktighet och laganda blir avgörande för framgång.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som verksamhetschef
I rollen som verksamhetschef så har du har det övergripande ansvaret för verksamheten, dess utveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljöarbete. Ibland behöver du även lyfta blicken och se till hela socialförvaltningens och kommunens bästa. Tillsammans med dina medarbetare ska du säkerställa att våra boenden erbjuder trygghet, god omsorg och hög livskvalitet för de äldre.
Du kommer att leda en egen ledningsgrupp bestående enhetschefer, samarbeta med interna och externa stödfunktioner och vidareutveckla den redan nu goda samverkan som finns med de fackliga organisationerna. Som verksamhetschef för Särskilt boende blir du närmaste chef för 7 enhetschefer, chefsstöd, boendesamordnare samt administratör.
Genom omvärldsbevakning och att vara uppdaterad kring ny forskning och nya rön inom området utvecklar du verksamheten tillsammans med medarbetarna.
Din kompetens
För rollen krävs att du har relevant akademisk utbildning samt flerårig ledarerfarenhet.
Har du erfarenheter och kunskaper inom äldreomsorg är det meriterande men inget krav. Vi ser det även som meriterande om du är van att leda genom andra chefer, har erfarenhet av förändringsledning samt har en god administrativ förmåga
Du har ett synligt ledarskap som präglas av tydlighet, öppenhet, närhet, mod och pålitlighet. Du är strukturerad, kan fatta och följa upp beslut och har erfarenhet och kunskap kring utvecklingsarbete och gruppdynamik.
Samverkan och dialog är viktiga verktyg i ditt ledarskap. Som person är du utåtriktad och engagerad i ditt arbete och du har förmågan att inspirera, motivera och leda medarbetare i förändring. Du behöver kunna skapa goda relationer med den enskilde och anhöriga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Socialförvaltningens ledningsgrupp är navet i en av kommunens största verksamheter. Nu söker jag en verksamhetschef som är trygg i sin roll och som vill vara med och driva äldreomsorgen genom de förändringar som väntar.
Du får en central roll i arbetet med att utveckla våra särskilda boenden genom smartare användning av digital teknik, möta behoven hos en växande äldre befolkning och bidra till att stärka kompetens- och personalförsörjningen, både genom att attrahera nya medarbetare och skapa hållbara arbetsvillkor för dem som redan är här.
Du kommer också att ha en viktig roll i arbetet med att implementera den nya socialtjänstlagen, bidra till den fortsatta omställningen till Nära vård i Krokom och aktivt medverka i kommunens införande av prislappsmodellen enligt SKR. Gillar du att analysera, prioritera och tänka nytt utan att kompromissa med kvalitet - då är detta en roll som passar dig!
Kontaktperson för tjänsten
Anna Berkestedt Jonsson , Socialchef
0640- 162 90 anna.berkestedt@krokom.se
Sanna Staf, HR-konsult
0640 163 73 sanna.staf@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
