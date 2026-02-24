Verksamhetschef för Klinisk patologi
2026-02-24
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du en trygg och stabil ledare som drivs av att skapa verklig förflyttning - för verksamhet och medarbetare? Här får du leda verksamhet med såväl basal som högspecialiserad diagnostik och vara involverad i stora och spännande utvecklingsarbeten inom laboratorieinformationssystem, utrustning och life science centret Sahlgrenska Life.
Om tjänsten
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder, samordnar och följer upp produktion och utveckling i linje med verksamhetsplan och uppsatta mål. Uppdrag är både strategiskt och operativt - du skapar riktning, driver förändring och säkerställer leverans.
Centrala arbetsområden blir att driva verksamheten och pågående utvecklingsprojekt i en fortsatt positiv riktning, att lägga kraft på det nära ledarskapet och säkerställa fortsatt samordning mellan enheter, professioner och samarbetspartners. Verksamhetens laboratorier är ackrediterade, så det är av vikt att du också känner ägandeskap och engagemang för ledningssystem, dokumentstyrning och liknande frågor. Du företräder verksamheten i olika regionala och nationella samarbeten.
Du är direkt chef för 10 enhets- och sektionschefer samt 3 medarbetare med verksamhetsstödjande funktioner. Totalt omfattar verksamheten cirka 250 medarbetare.
Du ingår i områdets ledningsgrupp och bidrar aktivt till hela områdets utveckling och resultat. Till ditt stöd finns områdeschef, chefskollegor och stabsfunktioner inom HR, ekonomi, produktion och verksamhetsutveckling.
Om företaget
Klinisk patologi är ett regiongemensamt verksamhetsområde med laborativ verksamhet och obduktion vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. Verksamheten ansvarar också för bårhus.
Vid samtliga kliniskt patologiska laboratorier utförs diagnostik av cell- och vävnadsprover inom bassjukvård och på Sahlgrenska sjukhuset även högspecialiserad diagnostik inom histopatologi, cytologi inklusive punktionscytologisk provtagning, och molekylär patologi. Inom verksamheten bedrivs metodutveckling, forskning och undervisning i nära samarbete med Göteborgs Universitet. Samarbete finns även med Chalmers tekniska högskola.
Just nu pågår byggnation av Sahlgrenska Life - ett nytt life science center där all laboratoriemedicin samlas på Sahlgrenska sjukhuset i en gemensam byggnad. Här skapas en unik miljö för världsledande forskning, utbildning, vård och innovation. Under 2026 startas ett gemensamt projekt för alla laboratoriemedicinska verksamhetsområden som syftar till att förbereda verksamheterna för arbetet i Sahlgrenska Life med bl a nya arbetssätt.
Om dig
Du är en erfaren och trygg ledare med förmåga att leda genom andra - gärna med erfarenhet av att vara chef över chefer. Du har framgångsrikt drivit verksamhetsutveckling i komplexa organisationer och är van vid att navigera i förändring med tydlig riktning.
Vi söker dig som:
Har flerårig chefserfarenhet i större organisationer
Har erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete i komplex miljö
Har förståelse för laboratorieinriktad och forskningsnära verksamhet
Gärna har erfarenhet från hälso- och sjukvård eller annan offentlig verksamhet
Du har en för tjänsten relevant akademisk utbildning. Det är meriterande om du är läkare med specialistkompetens inom relevant område och/eller disputerad.
Som person är du trygg och stabil i ditt ledarskap och inger förtroende även i förändring. Du är tydlig och kommunikativ, skapar engagemang och får människor med dig i gemensam riktning. Med ett starkt utvecklingsdriv ser du möjligheter och vågar prioritera. Du är relationsskapande och arbetar i nära ledarskap med målet att få andra att växa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
