Verksamhetschef
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Vallentuna
, Södertälje
, Strängnäs
Vill du vara med och starta upp, utveckla och leda en helt ny innovativ verksamhet inom Primärvårdsrehabilitering? Vi söker en erfaren och engagerad verksamhetschef med som vill ta en central roll i att bygga enheten från grunden och skapa en kvalitetssäkrad rehabiliteringsverksamhet i Vallentuna. Vi söker dig med relevant bakgrund för vad vårt uppdrag kräver. Läs förfrågningsunderlaget för Primärvårdsrehabilitering innan du söker tjänsten. Du hittar den på vardgivarguiden.se
Meriterande faktorer: Fysioterapeut eller arbetsterapeut med chefsbakgrund från uppdragsområdet. - ej krav
Rollen ställer höga krav självständighet och erfarenhet för att kunna bygga, strukturera och våga ta beslut i samråd med bolagets ledning.
Mer om rollen
Som verksamhetschef hos oss får du inte bara ansvara för den löpande driften - du är delaktig i hela uppstartsprocessen. Du tar fram och implementerar rutiner, arbetsprocesser och struktur, rekryterar rätt kompetens till verksamheten och säkerställer att vi levererar rehabilitering av högsta kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bygga upp verksamheten från grunden, inklusive att utveckla och implementera rutiner och processer
Leda och ansvara för rekrytering, teamutveckling och schemaläggning
Säkerställa effektiv drift av hemrehabilitering, inklusive ruttplanering
Ansvara för medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, inklusive efterlevnad av lagkrav och vårdvalets krav
Ekonomi- och verksamhetsansvar, med budgetuppföljning och optimering av vårdprocesser
Samverka med vårdgrannar, region och andra aktörer för att skapa en välfungerande vårdkedja
Vem är du?
Vi söker en driven ledare med minst tre års erfarenhet av att leda och utveckla en rehabiliteringsverksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att starta, utveckla eller driva verksamheter inom vård och rehabilitering och är van att arbeta både strategiskt och operativt.
Vi ser att du har:
Legitimation inom hälso- och sjukvård med erfarenhet från rehabilitering, primärvård eller närliggande område
Minst tre till fem års erfarenhet av att leda och utveckla rehabiliteringsverksamhet
Gedigen erfarenhet av att starta upp och implementera rutiner, arbetsprocesser och schemaläggning
Förmåga att planera och optimera hemrehabilitering
Erfarenhet av personalledning, rekrytering och teamutveckling
God förståelse för ekonomi, resursplanering och vårdvalets krav
Innovativt tänkande och ett starkt driv att utveckla primärvården
Varför välja oss?
Det här är en unik möjlighet att bygga upp en verksamhet från grunden, där du får stort inflytande och möjlighet att skapa en modern, effektiv och högkvalitativ rehabiliteringsverksamhet.
Du får en ledande roll i en organisation med höga ambitioner och tydliga tillväxtmål
Du får forma en verksamhet som sätter kvalitet, patientnytta och innovation i första rummet
Du arbetar i en dynamisk och nytänkande vårdmiljö, där ditt ledarskap gör skillnad
Vill du vara med och bygga framtidens rehabilitering? Skicka in din ansökan redan idag
Om Joylife
Vi är ett av landets mest innovativa fysioterapeut, naprapat och kiropraktor verksamheter. Vi har 11 kliniker med 40 anställda som tillsammans genomför över 40 000 behandlingar per år. Vår verksamhet har:
Regionavtal med Sörmland och Västmanland.
Avtal för leverans av basal rehabilitering och post operativ rehab med Sveriges topp 10 försäkringsbolag.
Till ovan privatbetalande och företagskunder
Fysioterapeut eller arbetsterapeut
Chefserfarenhet eller ledarskapsroll från uppdragsområdet Ersättning
Daniel Zand daniel.zand@joylife.se
9535775