Verksamhetsarkitekt
2025-10-14
Vi söker en erfaren verksamhetsarkitekt för ett konsultuppdrag hos en statlig myndighet med placering i Örebro. Uppdraget omfattar arbete med att vidareutveckla myndighetens målarkitektur och arkitekturstyrning samt att bidra till ett enhetligt och långsiktigt arbetssätt för verksamhetsutveckling och digitalisering.
Uppdragsbeskrivning
• Bidra till utvecklingen av myndighetens målarkitektur och arkitekturstyrning med fokus på gemensamma lösningar
• Analysera och beskriva verksamheten, dess IT-stöd samt identifiera förbättringsområden
• Tillämpa gemensamma ramverk, principer, metoder, notationssätt och verktyg
• Ingå i myndighetens verksamhetsarkitekturfunktion
• Samverka med Digg och andra myndigheter kring Sveriges digitala infrastruktur (Ena)
• Bidra till avdelningens utveckling och övriga uppdrag
Kompetensnivå
• Uppfylla kompetensnivå 4, vilket innebär:
• Kunskap: Hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom rollen
• Erfarenhet: Har genomfört komplexa uppdrag med mycket hög kvalitet, normalt minst 9-12 års erfarenhet inom området
• Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupper
• Självständighet: Mycket stor
Skallkrav
• Akademisk utbildning om minst 180 hp (120 p) inom relevant område, eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
• Aktuell flerårig erfarenhet (inom de senaste 10 åren) av arbete med verksamhetsarkitektur
• Certifiering inom verksamhetsarkitektur
• God kunskap i förmåge-, process- och informationsmodellering
• Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande
• Erfarenhet av modelleringsverktyg, exempelvis Sparx Enterprise Architect
• Erfarenhet av arbete enligt agila metoder
• Utbildning inom förändringsledning
• Erfarenhet av att stödja strategi- och målarbete samt operativa utvecklingsinitiativ
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
• Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning innan start.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
