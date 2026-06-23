Verksamhetsansvarig till privat vårdmottagning
Svea kbt AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-06-23
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Vi är så glada att du hittat hit.
Just nu söker vi en verksamhetsansvarig som vill vara med och bygga framtidens vård.
På Svea KBT och Elly Care hjälper våra psykologer, läkare, sjuksköterskor och logopeder människor att må bättre genom terapi, medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, företagshälsovård, utbildningar och handledning. Vi är idag ett av Sveriges största psykologföretag och fortsätter växa snabbt.
Vi tror att riktigt bra vård börjar med två saker: engagerade medarbetare och verksamheter som fungerar på riktigt.
Personer som kommer till oss ska känna sig sedda, trygga och få den hjälp de behöver. Men bakom varje god patientupplevelse finns drivna människor, effektiva arbetssätt, tydliga prioriteringar och ett ledarskap som skapar rätt förutsättningar för att lyckas.
Det är där du kommer in.
Vi söker en verksamhetsansvarig som vill vara med och utveckla våra mottagningar, våra team och vårt sätt att bedriva vård. Någon som får energi av att skapa struktur, lösa problem, utveckla människor och bygga verksamheter som blir lite bättre varje dag.
Om rollen
Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och utveckling.
Du leder våra mottagningar tillsammans med ledning och övriga nyckelpersoner och arbetar nära VD, HR, ekonomi och marknad. Rollen innebär en kombination av strategiskt arbete och operativt ledarskap där du får möjlighet att påverka verksamheten på riktigt.
Men det handlar inte bara om att förvalta. Vi söker någon som vill utveckla.
Du tycker om att identifiera flaskhalsar, förenkla processer, skapa smartare arbetssätt och hjälpa verksamheten att växa på ett hållbart sätt. Du förstår att effektivisering inte handlar om att skapa mer administration utan om att frigöra tid till det som faktiskt skapar värde för patienter och medarbetare.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för verksamhetens kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö
Rekrytera nya kollegor och bidra till att bygga starka team
Följa upp verksamhetens produktion, mål och ekonomiska utfall
Utveckla rutiner, processer och arbetssätt
Identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete
Samarbeta nära ledning och stödfunktioner
Bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och utveckling
Det här krävs för att älska det här jobbet
Vi tror att rätt person känner igen sig i mycket av det här:
Du har ett affärsmässigt tänk, förstår att resurser är begränsade och vet att saker alltid kan förbättras.
Du tycker om att prioritera, fokusera på rätt saker och hitta effektiva sätt att nå bättre resultat.
Du tycker att det är jobbigt att vänta tills nästa vecka och har skissat på en plan redan till dagen efter.
Du är noggrann och missar inte saker, inte en psykolog, sjuksköterska eller koordinator tappas bort i planeringen och schemaläggningen.
Du brinner för att se kollegor och medarbetare utvecklas och älskar att lyfta fram när andra lyckas!
Du vill hjälpa människor vare sig det handlar om samtal, rapportering, marknadsföring eller planering.
Du är inte rädd för tuffa samtal eller svåra beslut.
Du kan se helheten men veta också vilka detaljer som är värda att lägga extra kärlek på.
Du får energi av förändring och utveckling. När verksamheten växer ser du möjligheter snarare än problem.
Vad vi tror att du har gjort tidigare
Du har erfarenhet av ledarskap, arbetsledning eller chefsuppdrag.
Erfarenhet från hälso- och sjukvård är meriterande. Om du är psykolog, läkare eller sjuksköterska ser vi det som ett extra plus, men det är inget krav.
Det viktigaste för oss är att du är en person som får saker att hända, som tar ansvar, som ser möjligheter där andra ser problem och som vill bygga en verksamhet där både patienter och medarbetare får de bästa förutsättningarna att lyckas.
Hur kan en vanlig tisdag se ut i denna roll?
08.00
Du börjar dagen med en kaffe och en genomgång av dagens och veckans prioriteringar. Ett par saker behöver lösas och några idéer ska utvecklas och prövas.
09.00
Samtal med ett par psykologer kring nya rutiner och framtida mål. Du tycker om ledarskap på riktigt och vet att de bästa verksamheterna byggs av människor som mår bra och får möjlighet att växa.
10.00
Uppföljning av verksamhetens nyckeltal. Du tittar på produktion, kvalitet och ekonomi. Vad fungerar bra? Vad kan utvecklas ytterligare?
12.00
Lunch med kollegor. Ofta blir det lika delar skratt, verksamhetsidéer och spontana diskussioner om hur vi kan bli ännu bättre.
13.00
Rekryteringsintervju med en kandidat som kan blir nästa viktiga pusselbit i verksamheten.
14.00
Möte med HR, ekonomi och ledning kring kommande satsningar och utvecklingsprojekt.
15.30
Du upptäcker ett område där en process kan förenklas, effektiviseras och förbättras. Perfekt. Sådant tycker du är roligt!
17.00
Du går hem med känslan av att ha gjort skillnad. Inte bara för verksamheten, utan också för människorna som arbetar i den och de patienter som möter oss varje dag.
Det här får du hos oss
Vi tror att människor gör sitt bästa arbete när de får förtroende, stöd och möjlighet att påverka.
Därför erbjuder vi:
En nyckelroll med stort inflytande över verksamhetens utveckling
Korta beslutsvägar där idéer snabbt kan bli verklighet
Möjlighet att påverka, forma och utveckla både verksamheten och din egen roll
Nära samarbete med engagerade kollegor och ledning
Goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt
Stor frihet under ansvar och möjlighet att själv påverka hur du tar dig an uppdraget
En verksamhet som vill framåt och som uppskattar människor som vill vara med och driva utvecklingen
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Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea kbt AB
(org.nr 559128-9474) Jobbnummer
9975937