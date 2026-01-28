Verifierings- och valideringsingenjör av marina system
2026-01-28
Är du ingenjör och vill arbeta i projekt med tekniskt avancerade system? Är du bra på att knyta och underhålla goda relationer i arbetet och har lätt för att samarbeta med andra? Vill du arbeta i kvalificerade projekt i en expansiv organisation med målet att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som verifierings- och valideringsingenjör (VoV ingenjör) hos oss kommer du att arbeta med validering och verifieringsaktiviteter för marina system. Du arbetar nära projektledningen under samtliga faser av våra nyanskaffning-, modifiering- och vidmakthållandeprojekt. Du kravställer det systematiska verifierings- och valideringsarbetet och tar fram planer och styrdokument. Det innebär också att du planerar, genomför, följer upp och rapporterar det genomförda arbetet. En viktig del i uppdraget är även att verka för en god, opartisk och affärsmässig relation mellan kunder och leverantörer.
Vid behov förväntas du verka som projektledare och då leda projekt eller delprojekt inom verksamhetsområdet.
Tjänsten är placerad i Karlskrona. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Du är utbildad civil-/högskoleingenjör med relevant inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Tjänsten ställer också krav på B-körkort samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av verifiering-, validering-, prov- eller testaktiviteter med tekniskt avancerade system ser vi det som en fördel. Även utbildning inom och/eller erfarenhet av att arbeta med projektledning är meriterande. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av att arbeta i projekt.
Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du skicklig på att knyta nya kontakter och underhålla relationer i arbetet. Viktigt är också att du är samarbetsorienterad, du trivs att arbeta tillsammans med olika kompetenser och har god förmåga lyssna, kommunicera och lösa utmanande situationer på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV:s verksamhetsområde Test och evaluering (T&E) är en kvalitetssäkrande funktion vars huvuduppgift är att säkerställa att de krav som ställs på den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten uppfylls och håller avsedd kvalitet och funktion.
T&E Marin ansvarar för verifiering och validering av marina produkter, främst på militära fartygsplattformar såsom övervattensfartyg och ubåtar. Klicka på länken för att läsa mer om T&E Marin: Test och evaluering Marin
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter'
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Markus Hallén via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jefferson Wells på telefon 08-764 2585 vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
