Ventilationstekniker

2026-03-30


Är du ventilationstekniker med OVK-kompetens? Vill du ta nästa steg i karriären i en roll med stor frihet, varierande arbetsuppgifter och högt i tak? Sprintline söker nu en ventilationstekniker med OVK till vårt team i Tranås. Ansök redan idag!
Hos oss får du arbeta i ett företag med familjär kultur, stark sammanhållning och mycket frihet under ansvar. Vi genomför installations-, service- och besiktningsarbeten åt fastighetsbolag, industrier och privatpersoner - och vi letar efter dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Som ventilationstekniker hos Sprintline arbetar du brett inom ventilation: från OVK-besiktningar och injusteringar till montage, ombyggnationer och nyinstallationer. Du utgår från vårt kontor i Tranås och arbetar främst ute hos kund i närområdet.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
OVK-besiktningar, injusteringar och service
Montage, ombyggnad och nyinstallation av ventilationsanläggningar
Ansvara för och utföra mindre projekt

Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet som ventilationstekniker
OVK-certifikat, alternativt behörighet/erfarenhet för att kunna söka certifikat
B-körkort
God svenska i tal och skrift

Meriterande:
CAD-kunskaper och ritningsförståelse

Vi erbjuder dig:
Mycket frihet under ansvar
Högt i tak och familjär kultur
Servicebil och komplett verktygs-/instrumentuppsättning
Arbetskläder och bra arbetsmaterial

I denna rekrytering samarbetar Sprintline med Jobway Rekrytering.För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se.Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.

Publiceringsdatum
Om företaget
Sprintline är ett väletablerat företag inom ventilation som arbetar med service, OVK, installation och anpassningar för både industri, fastighetsägare och privatpersoner. Med hög kompetens, god service och nära relationer med våra kunder strävar vi efter att hålla branschens högsta standard. Här trivs du som uppskattar frihet, ansvar och en arbetsplats där man hjälper varandra att lyckas.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518)
Kanalgatan 9 (visa karta)
573 31  TRANÅS

Arbetsplats
Jobway rekryterar åt kund

Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander
adam.wilander@jobway.se
0730536136

Jobbnummer
9827587


 

