Ventilationstekniker
Ett smart och meningsfullt valVill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad i en avancerad industrimiljö? Trivs du med eget ansvar och att lösa tekniska utmaningar i vardagen?
Som ventilationstekniker på Bravikens Pappersbruk får du en central roll i att säkerställa en välfungerande ventilation. Här arbetar du självständigt med tekniska system i en verksamhet där den svenska skogen är grunden för klimatsmarta produkter.
Din nästa arbetsplats?
Bravikens Pappersbruk är ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk. Med avancerad teknik förädlar vi den svenska skogen till innovativa specialpapper som används till magasin, böcker, direktreklam och förpackningar. Här arbetar cirka 400 medarbetare med stort engagemang för kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Vårt bruk ligger vid Bråvikens vackra strand utanför Norrköping, en arbetsplats där teknisk utveckling, laganda och ansvar för miljön går hand i hand.
Din framtida utmaning
Som ventilationstekniker får du en viktig roll i att säkerställa driftsäker och effektiv ventilation i vår industriella miljö. Du arbetar med både komfort- och processventilation och bidrar direkt till en säker, energieffektiv och hållbar produktion.
Rollen är självständig och varierande med stort eget ansvar. Du planerar och prioriterar ditt arbete i nära samarbete med kollegor inom underhåll och produktion. Samtidigt är du en viktig del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete där vi utvecklar arbetssätt, teknik och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift, tillsyn och förebyggande samt felavhjälpande underhåll av ventilationsanläggningar
• Felsökning och optimering av komfort- och processventilation
• Dokumentation och avrapportering i vårt underhållssystem
• Medverkan i förbättringsarbete och utveckling av arbetsprocesser
• Samarbete med interna funktioner samt externa leverantörer
Här får du möjlighet att arbeta brett, från operativ problemlösning till förbättring och utveckling av tekniska lösningar.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi ser att du har:
• Teknisk utbildning inom ventilation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med ventilation, gärna inom industriell miljö
• God vana av felsökning och praktiskt tekniskt arbete
• Förmåga att arbeta strukturerat och planera ditt eget arbete
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av både process- och komfortventilation
• Kunskap inom kylteknik
• Erfarenhet av styr- och reglerteknik
• Erfarenhet av arbete i underhållssystem
Som person är du lösningsorienterad och självgående med ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Du trivs i samarbete med kollegor och andra samarbetspartners, samtidigt som du tar fullt ansvar för dina egna uppdrag.
Du arbetar strukturerat, planerar och organiserar ditt arbete samt säkerställer att verktyg och dokumentation är i ordning. Med ett proaktivt förhållningssätt tar du initiativ och bidrar till att utveckla arbetssätt och kvalitet i leveransen.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Bravikens Pappersbruk så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Vi lägger stor vikt vid introduktionen så att du kommer in i rollen på ett bra sätt. Holmen präglas mycket av intern rörlighet, då du som medarbetare har stora möjligheter till utveckling inom företaget.
Ansök redan idag!
Skicka in din ansökan senast den 13 mars 2026. Du behöver bara bifoga ditt CV, i stället för personligt brev svarar du på några frågor. I denna rekrytering tillämpas löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
