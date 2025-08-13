Ventilationstekniker - Västerås
Btp Sweden AB / VVS-jobb / Västerås Visa alla vvs-jobb i Västerås
2025-08-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Knivsta
, Arboga
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en duktig och engagerad ventilationstekniker till vår kund i Västerås!Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som Ventilationstekniker hos vår kund kommer du i huvudsak med service och ventilationsmontage men det kan även förekomma tillsyn, skötsel, underhåll, installationsarbete och felsökning av fastighets- och processteknisk utrustning. Du medverkar vid planeringen av förebyggande underhållsarbete. Du har direktkontakt med kunderna, vilket innebär att du träffar nya människor dagligen. Kunderna utgörs huvudsakligen av industrier och privata fastighetsbolag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som ventilationstekniker, du har god kunskap inom styr & regler inom klimat och ventilation.
Vi ser att du är en noggrann och motiverad person, med en positiv inställning och som inte är rädd för att hugga i där det behövs.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel och trivs med ett rörligt arbete, är snabblärd och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är serviceinriktad och kommunikativ då du har tät dialog med kunderna varje dag. Du har sedan tidigare vana och är bekväm med att jobba under eget ansvar då du till största del driver dina egna arbetsuppgifter framåt.
• B Körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.oest@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Ventilationstekniker i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb.oest@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ventilationsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
724 60 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin Jobb.oest@btp.se 073 244 23 04 Jobbnummer
9456906