Ventilationsmontör sökes
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Conscanda söker efter kompetenta ventilationsmontörer som vill bli en del av vårt team. Med oss får du möjligheten att arbeta på en spännande arbetsplats som erbjuder både utvecklingsmöjligheter och stabilitet.
Hos Conscanda strävar vi efter att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna. När du arbetar hos oss får du:
Konkurrenskraftig lön och goda förmåner enligt kollektivavtal.
Täckta boende och resekostnader under arbetsperioder där arbete utförs på annan ort..
Vad vi söker hos dig
För att trivas och lyckas hos oss söker vi dig som:
Har hög arbetsmoral och är motiverade att prestera.
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut när det behövs.
Har erfarenhet inom byggnads- och installationsteknik.
Talar svenska och engelska och har körkort, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
