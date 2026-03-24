Ventilationsarbete

2026-03-24


entilationsmontör - Montage (Ingen erfarenhet krävs)
Vill du lära dig ett praktiskt yrke och arbeta med händerna? Vi söker nu ventilationsmontörer till vårt team - ingen tidigare erfarenhet krävs!

Om tjänsten
Som ventilationsmontör arbetar du med att installera ventilationssystem i byggnader. Du får introduktion och handledning på plats, där du lär dig montera ventilationskanaler, aggregat och andra komponenter.

Dina arbetsuppgifter
Montering av ventilationskanaler
Hjälpa till vid installation av fläktar och aggregat
Arbeta efter enkla ritningar och instruktioner
Samarbeta med kollegor på arbetsplatsen

Vi söker dig som:
Är motiverad och vill lära dig ett yrke
Har god arbetsvilja och är punktlig
Gillar praktiskt arbete
Kan arbeta i team
Har grundläggande svenska (för säkerhet och kommunikation)

Meriterande (men inget krav):
Erfarenhet från bygg eller hantverk
B-körkort

Vi erbjuder:
Upplärning på plats
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Trygg anställning och bra arbetsmiljö
Trevliga kollegor

Så ansöker du
Skicka din ansökan redan idag - vi anställer löpande!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: lilozventab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liloz AB (org.nr 559417-4160)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hussein Ahmad
lilozventab@gmail.com
0760666612

Jobbnummer
9817492

