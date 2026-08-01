Ventilations montörer

Skönstaholms ventilation AB / VVS-jobb / Svalöv
2026-08-01


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Just nu har vi ett behov av fler montörer vi söker erfarna montörer som kan börja med kort varsel - för uppdrag i Malmö /Lund/ Helsingborgs området.
Vi ser att du kan läsa ritningar, samt har erfarenhet av montering, det är ett krav .
Arbete består av montage av ventilationsanläggningar. Du kommer arbeta ibland själv, ibland med flera andra montörer.
Du bör behärska svenska i tal alternativt med god engelska .

Välkommen att söka eller om du har frågor ställa frågor .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
ring 0705755720
E-post: bainspain@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ventilationsmontör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skönstaholms Ventilation AB (org.nr 556926-2107)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skönstaholms ventilation AB

Kontakt
VD
Anders Dahlbeck
bainspain@hotmail.com
0705755720

Jobbnummer
10017764

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