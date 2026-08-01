Ventilations montörer
Skönstaholms ventilation AB / VVS-jobb / Svalöv Visa alla vvs-jobb i Svalöv
2026-08-01
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Just nu har vi ett behov av fler montörer vi söker erfarna montörer som kan börja med kort varsel - för uppdrag i Malmö /Lund/ Helsingborgs området.
Vi ser att du kan läsa ritningar, samt har erfarenhet av montering, det är ett krav .
Arbete består av montage av ventilationsanläggningar. Du kommer arbeta ibland själv, ibland med flera andra montörer.
Du bör behärska svenska i tal alternativt med god engelska .
Välkommen att söka eller om du har frågor ställa frågor . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
ring 0705755720
E-post: bainspain@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ventilationsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skönstaholms Ventilation AB
(org.nr 556926-2107) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skönstaholms ventilation AB Kontakt
VD
Anders Dahlbeck bainspain@hotmail.com 0705755720 Jobbnummer
10017764