Ventilations montör / Snickare

Nordic Netmedia & sales AB / VVS-jobb / Stockholm
2025-09-02


För att kunna fortsätta expandera söker vi ett nytt stjärnskott till vårt Team
Dina Arbetsuppgifter kommer att vara varierande. Ingen dag är den andra lik då du arbetar ute hos våra kunder efter beställning.
Mögel och fuktsanering - Funktionskontroll - Luftflödeskontroll - Byte av filter i aggregat - Montering av ventilationskanaler, fläktar, avfuktare. Diverse snickeriarbeten samt håltagning.
Bemöta kunder med högsta kvalité på service

Publiceringsdatum
2025-09-02

Profil
Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt under stort eget ansvar. Du har god fysik och gillar att arbeta med kroppen.
Att du är noggrann, professionell och effektiv är egenskaper som vi värdesätter högt samtidigt som du brinner för nöjda kunder.
Du kommer ha en hel del kundkontakt så du behöver trivas i en serviceroll och ha en god social förmåga. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av snickeriarbeten, håltagning. ventilations arbeten såsom montering av kanaler, fläktar, service och därmed vet vad som krävs av dig i tjänsten.
Tillsättning sker omgående.Ort/Placering: Stockholm Omfattning: Heltid Lön: Enligt överenskommelse timlön/månadslön Ansökningstid: Vi kommer att anställa omgående
KRAV
har erfarenhet från att ha installerad FTX SYSTEM och dragit kanaler i Villa

Placering: Stocksund
Lön: efter överenskommelse
Svenska och B körkort är Krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Netmedia & sales AB (org.nr 559253-2641)

Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB

Kontakt
Sara Stag
behzad.roodechi@gmail.com

Jobbnummer
9487033

