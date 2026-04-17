VD- och säljassistent till Appli i Vänersborg
2026-04-17
Har du ett stort intresse för sälj, administration och IT? Som VD - och säljassistent hos Appli erbjuds du en spännande vardag mellan affär och verksamhet. Vi är ett växande IT-bolag som erbjuder skräddarsydda affärssystem och webshopar, alltid med kunden i fokus. Hos oss får du chansen att arbeta i ett tight team i det lilla bolaget där vardagen präglas av korta beslutsvägar, mycket humor, och högt tempo.Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Sedan starten 1981 har Appli varit specialister på affärsystem, appar & e-handel och hjälpt företag inom den privata och offentliga sektorn bygga skräddarsydda system och webshopar. Med över 40 års erfarenhet i IT-branschen vet vi vikten av långvariga kundrelationer och att ett tätt samarbete är nyckeln till framgång, både för oss och våra kunder. Vi är ett familjeägt företag på 12 personer, ett härligt och sammansvetsat team som alltid strävar efter högkvalitativa resultat.
Nu söker vi att utöka teamet i Vänersborg med en VD- och säljassistent. Rollen är bred i sin utformning där du kommer få en övergripande insyn i vår dagliga verksamhet och kombinera arbetsuppgifter inom affärs- och säljstöd med administration och koordinering. Du kommer vara en central figur i vår säljprocess, från första kundkontakt till offert och avslut. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar hantering av inkommande leads, bokning och förberedelse inför kundmöten samt avlastning för VD med administrativa uppgifter, vilket är avgörande för vår fortsatta tillväxt.
Du erbjuds
En tjänst där du blir en nyckelperson i ett växande IT-bolag som inte ligger i storstaden. Du kommer att få direkt insyn i hela affären och möjlighet att arbeta nära beslutsfattarna på bolaget med stor variation på arbetsuppgifter och möjlighet att påverka arbetssätt/metodik. På sikt ser vi gärna att du växer in i en mer ansvarstagande roll inom sälj eller affärsutveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag, tjänstepension och privat sjukförsäkring.Dina arbetsuppgifter
Stötta VD i försäljningsprocessen, vilket innefattar prospektering, mötesbokning och uppföljning
Registrera och hantera inkommande leads i CRM-system (Lime CRM)
Förbereda offerter, presentationer och kundmaterial
Boka möten och initiala samtal med potentiella kunder
Skapa och utforma offerter baserat på kundbehov
Strukturera och optimera VD:s kalender och arbetsvardag
Vi söker dig som
Är strukturerad och kombinerar ordning och reda med en hög nivå av självständighet. Vidare är du målmedveten och har ett eget driv med en förmåga att alltid ligga steget före genom egna initiativ. Eftersom vi är ett tight team värdesätter vi den personliga matchningen och söker en lagspelare som trivs i vår specifika företagskultur. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan bygga starka, långsiktiga relationer internt såväl som externt. För att kvalificera dig för tjänsten har du även:
Eftergymnasial utbildning från högskola eller universitet med fokus på teknik, ekonomi eller försäljning/affärsutveckling
God administrativ förmåga
Grundläggande affärsförståelse
Tidigare erfarenhet av arbete i digitala verktyg (CRM, Office/Google)
God förståelse för system samt en förmåga att snabbt lära sig nya
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från B2B-roller, system-/ERP-branschen eller SaaS
Erfarenhet från en roll inom administration och affärsstöd
Erfarenhet av projektledning eller koordinering
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Appli's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS! Som slutkandidat kan du utöver traditionell referenstagning behöva genomgå en bakgrundskontroll innan anställning träder i kraft. Detta sker som ett sista led i rekryteringsprocessen innan avtalssignering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "05J9U8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
