Vd till Stadsbacken AB

Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Sundsvalls kommun är inne i ett spännande skede. Med målen att skapa 5000 nya jobb till 2030, att bli klimatneutrala samt att utjämna de sociala skillnaderna så jobbar vi hårt för att ligga i framkant. Det innebär att vi ska sträva efter att hitta samverkan mellan miljömålen, tillväxtmålen och de sociala målsättningarna och stärka samarbetet mellan ansvariga tjänstepersoner, förvaltningar och bolag.
En stor del av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Bolagen representerar verksamhetsmässigt väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Vidare är mycket stora ekonomiska värden samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har därför kommit att få en allt större betydelse för kommunens samlade ekonomi.
Det koncerngemensamma arbetet behöver förstärkas genom förbättrad styrning, ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen. Kommunstyrelsekontoret stödjer kommunstyrelsen att leda och samordna kommunkoncernen.
Stadsbacken AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern. Syftet med bolaget är att hålla samman bolagskoncernen samt, efter ägarens direktiv, ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska styrning på ett för ägarens optimala sätt.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Målet för tjänsten är att hålla samman samt ansvara för ledning, ekonomi, styrning och utveckling av koncernbolagen. Vidare innebär det ansvar för samordning och samverkan mellan koncernbolagen och ägaren.
Den verkställande direktören ska leda bolagets verksamhet samt bereda och verkställa styrelsens beslut. I tjänsten ingår att arbeta både strategiskt och operativt. Fokuset i tjänsten är att förbättra koncernens ekonomiska ställning samt stärka samordning och helhetssyn i koncernen. Vidare att utveckla dialogen med ägaren samt styrning och uppföljning av bolagen i koncernen. Detta ska ske i samverkan med kommunstyrelsekontorets samordningsfunktioner.
Som vd för Stadsbacken är du direkt underställd kommundirektör. Du är en del av den kommunövergripande ledningsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker vi dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning. Det är meriterande om du har genomfört utbildning inom förändringsledning.
Du har flerårig erfarenhet av att leda och styra komplexa organisationer och har goda kunskaper av ekonomi och verksamhetsstyrning. Vi ser det som meriterande om du har tidigare vd-erfarenhet, erfarenhet av en ledande position i ett kommunalt bolag eller av att leda i en politiskt styrd organisation. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av kommunal kontext, process- och förändringsledning på strategisk nivå eller kvalificerat controllerarbete på strategisk eller koncernnivå. Du kan utrycka dig mycket väl i tal och skrift i svenska och engelska språket och vi förutsätter att du har god datavana. För tjänsten krävs B-körkort.
Du är en erfaren ledare som trivs med att verka i förändring och som med uppdraget i fokus tillämpar ett inkluderande och utvecklande ledarskap präglat av våra värdeord mod, helhetssyn och öppenhet. Du har förmåga att se samband i ett större perspektiv, analysera konsekvenser av olika vägval och på ett omdömesgillt sätt omsätta dessa i handling. Med tydlig styrning skapar du delaktighet och engagemang kring verksamhetens mål och driver arbetet framåt med fokus på resultat och långsiktig utveckling. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
