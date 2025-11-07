VD till Järfällahus AB
Står du för ett inkluderande arbetssätt där samverkan och att leva som man lär är en naturlig del av ditt ledarskap? Vill du tillhöra en organisation med högt engagemang? Nu söker vi en VD som vill bidra till att ett bra fastighetsbolag blir ännu bättre. Kan detta vara din nästa utmaning?
Vårt bolag har under de senaste åren genomgått en betydande förändringsresa. Vi har aktivt arbetat med att få till en bättre ledning och styrning för att skapa en mer samlad och effektiv organisation. Genom att tydliggöra roller och ansvarsområden samt etablera gemensamma processer har vi lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt och utveckling. Arbetet är fortsatt pågående, men vi ser redan stora framsteg i vårt sätt att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Bolaget har även arbetat aktivt, och kommer fortsättningsvis att ha ett stort fokus på trygghets- och sociala hållbarhetsfrågor, ett arbete som visat sig framgångsrikt då ett bostadsområde blivit borttaget från polisens lista över utsatta områden. Våra fina resultat under de senaste åren, bland annat i våra kundundersökningar, är ett tydligt kvitto på detta.
Vi har tagit oss an det stora renoveringsbehovet som finns i vårt bestånd och har påbörjat ett omfattande renoveringsprojekt. Målsättningen är att skapa hållbara och kvalitativa bostäder och bostadsområden som håller över tid och där våra hyresgäster både trivs och känner sig trygga. Samtidigt vill vi fastighetsutveckla beståndet som idag främst består av lägenheter från miljonprogrammet.
Järfällahus fortsätter sin utvecklingsresa och söker nu dig som vill leda utvecklingen av trygga och trivsamma boendemiljöer i Järfälla!
Vi erbjuder arbete i ett företag som är inne i en spännande fas. Vi arbetar aktivt för att ännu bättre kunna möta hyresgästernas behov och skapa en ännu tryggare och trevligare boendemiljö. Det uppnår vi genom ökad synlighet och närvaro på plats i våra områden. En god kontakt med hyresgästerna är en förutsättning för att vi ska kunna stärka vårt fokus på trygghet.
Uppdraget
Som VD leder du och utvecklar verksamheten utifrån gällande ägardirektiv och aktuella fokusområden. Det innefattar resultat, budget- och personalansvar för bolagets drygt 130 medarbetare som du leder via din ledningsgrupp. Fokus kommer bland annat vara på att fortsätta driva bolagets renoveringsprojekt som omfattar halva bostadsbeståndet samt utveckla och arbeta vidare med frågor inom hållbarhet och trygghet. Du har ett helhetsperspektiv samt ett nära och prestigelöst samarbete med kommunen inom ett antal områden. Som VD rapporterar du till bolagets styrelse och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp samt i andra relevanta forum som arbetar med kommunens utveckling. Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Du har ett starkt engagemang för att utveckla verksamheten inom allmännyttan med affärsmässiga principer som grund. Du har gedigna kunskaper från fastighet - och bostadssektorn eller närliggande branscher med gedigna kunskaper inom fastighetsekonomi samt affärsutveckling med dokumenterat goda resultat. Du kombinerar ett strategiskt affärstänk med förmågan att bygga professionella och långsiktiga samverkansformer - med styrelse, ägare, externa intressenter samt bolagets chefer och medarbetare. Du ser relationer som en drivkraft för utveckling och innovation, och du leder förändring med tydlig riktning, ansvarstagande och resultatfokus.
Dina beslut och handlingar präglas av mod och civilkurage och du vågar utmana när det behövs, samtidigt som du har en strategisk höjd och genuint driv att ta verksamheten framåt.
Du har en personlig mognad, vilket innebär att du är trygg i din värdegrund. Du är en prestigelös, omtänksam och inkluderande person som lever som du lär. Du har lätt för att skapa relationer och bygga förtroende samtidigt som du bibehåller din integritet.
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning eller med motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av ett strategiskt ledarskap inom bostads- eller fastighetssektorn och det är meriterande om du har arbetat inom eller nära offentlig sektor.
Om Järfällahus
Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsföretag, som äger och förvaltar över 5 600 lägenheter, 480 kommersiella lokaler och 4 600 fordonsplatser över hela Järfälla kommun. Hos oss arbetar över 130 medarbetare.
Som kommunens bostadsbolag spelar vi en viktig roll i kommunens tillväxt. Vi ska säkra ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt för kommunens växande befolkning. Vi ska driva en långsiktig hållbarhet i kommunens utveckling och arbetar aktivt för goda boendemiljöer och en attraktiv närmiljö för de boende. Våra fastigheter ska i ökad utsträckning energieffektiviseras och vi ska verka för en grön omställning.
Vi ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det gäller socialt ansvarstagande. Det innebär bland annat att vi i samarbete med Järfälla kommun och andra aktörer arbetar med trygghetsfrågor och för att motverka segregation.
På Järfällahus arbetar vi utifrån starkt kundfokus och ett inkluderande och samverkande arbetssätt, där vi utgår från våra värdeord: engagerad, professionell och omtänksam. Vill du veta mer om Järfällahus och vad vi jobbar med? Besök oss på: www.jarfallahus.se Så ansöker du
Vi har valt att samarbeta med Human Capital i denna rekrytering. För frågor och en inledande dialog är du välkommen att kontakta konsulterna Hanna Looström 070-937 40 16 hanna.loostrom@humancapital.se
alt Elnaz Adilipour, elnaz.adilipour@humancapital.se
, 073-352 34 81. Du kan registrera en intresseanmälan på humancapital.se/lediga-jobb eller ansöka vi https://jobb.jarfallahus.se/jobs
Sista ansökningsdag 30 nov. Ersättning
