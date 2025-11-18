VD till Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Hylte
Hyltebostäder är en bostadsstiftelse bildad 1974 av Hylte kommun med uppdrag att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget äger och förvaltar cirka 530 bostäder samt lokaler på 5 300 m2. Utöver bostadsverksamheten ansvarar Hyltebostäder för fjärrvärmedistribution till 278 anslutningspunkter i Hyltebruk, Unnaryd och Landeryd, samt förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter med en total yta på cirka 68 700 m2.
Hyltebostäder bidrar till kommunens utveckling genom att äga, förvalta, bygga och avyttra bostäder och lokaler på ett långsiktigt och hållbart sätt, leverera fjärrvärme på affärsmässiga grunder och förvalta kommunens lokaler med fokus på kvalitet, ekonomi och service.
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad! Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Hyltebostäder - en samhällsbyggare i Hylte kommun
Hyltebostäder bidrar till kommunens utveckling genom att äga, förvalta, bygga och avyttra bostäder och lokaler på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi levererar även fjärrvärme till både egna och externa fastigheter, och vi ansvarar för kommunens lokaler med fokus på kvalitet, ekonomi och service. Vårt uppdrag är brett - från bostadsförsörjning och fastighetsutveckling till sociala insatser som stärker kommunen som helhet.
Uppdraget som VD
Att vara VD för Hyltebostäder innebär en mångfacetterad och samhällsnära roll med stort fokus på samverkan, ledarskap och strategisk utveckling. Du leder en organisation med cirka 25 medarbetare och fyra underställda chefer, där ditt ledarskap är centralt för att bygga en trygg och stabil verksamhet.
VD ingår i kommunens ledningsgrupp och är där en viktig del av Hylte kommuns bästa - tillsammans med andra ledare som verkar för helhet och samhällsnytta.
I rollen ingår bland annat att:
leda och utveckla verksamheten i nära samverkan med styrelsen och kommunkoncernen,
säkerställa ett ändamålsenligt fastighetsbestånd och planera för nyproduktion, underhåll och renoveringar,
bidra till kommunens bostadsförsörjning och utveckling genom både sociala och ekonomiska insatser,
ansvara för ekonomi, budget, upphandlingar och rapportering till styrelse och kommunstyrelse,
leda och utveckla Hylte kommuns fjärrvärmeverksamhet.
Här kombineras strategiskt arbete med vardagligt operativt ansvar, och din förmåga att planera, prioritera och samarbeta blir avgörande.
Vi söker dig som är en modig, kommunikativ och prestigelös ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du drivs av utveckling, har lätt för att bygga relationer och ser samarbete som vägen till framgång.
Vi tror att du har:
högskoleutbildning, gärna inom offentlig förvaltning, ekonomi, marknad eller beteendevetenskap, eller annan utbildning som bedöms likvärdig,
erfarenhet av ledarskap, gärna i politiskt styrd verksamhet,
kunskap om allmännytta och fastighetsförvaltning,
god förståelse för ekonomi, budget, offentlig upphandling och styrelsearbete.
Erfarenhet av att leda i en kommunal eller koncernliknande struktur är meriterande.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du:
Påverkan och närhet - kort väg från idé till beslut och möjlighet att verkligen göra skillnad.
Livskvalitet och friskfaktorer - vi arbetar aktivt med det friska, sunda och salutogena hos människor.
Prestigelöshet och enkelhet - här samarbetar vi för att skapa attraktiva livsmiljöer och goda resultat.
Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering samarbetar vi med Maquire. För mer information och konfidentiell intresseanmälan, kontakta Per.synnes@maquire.se
eller ring 070 299 15 30. Det går bra att ringa även utanför kontorstid. Lämna din intresseanmälan via Maquires hemsida senast 7 december.
Teamsintervjuer sker löpande
Fysiska intervjuer planeras till vecka 50-51
Referenstagning och beslut sker efter jul.
I denna process ansöker du enbart med CV. Handlingar som inkommer till Hylte kommun blir allmän handling. Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas och säkerhetsprövning med registerkontroll kan krävas. Tester, arbetsprov och bakgrundskontroller (inklusive utbildningsverifiering) ingår i processen. Ömsesidig referenstagning: Du kan givetvis ta referenser på rekryterande chef och arbetsplatsen. Om du vill göra det kan du höra av dig Maquire/personalchef. Referenser tas på slutkandidaten eller möjligen på de två sista slutkandidaterna. Du informeras innan referenstagning sker.
