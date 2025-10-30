VD till Bendinggroup & Åry AB
2025-10-30
Att kliva in när grunden är lagd - och få bolaget att växla upp.
Bolagsgruppen Bendinggroup & Åry Söker nu en VD med kommersiellt driv och god förståelse för producerande verksamhet, som vill ta vid och fortsätta förändringsresan - och göra verklighet av potentialen.
Det här är möjligheten för dig som vill kombinera affärsutveckling med modernt ledarskap och industriell förståelse och med det skapa lönsam tillväxt i en verksamhet som förenar småländskt hantverk med modern teknik.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som VD för Bendinggroup & Åry har du det fulla ansvaret för att leda och utveckla två bolag som drivs under en gemensam organisation. Du står inför ett uppdrag med mandat att växla upp en verksamhet där investeringar, struktur och kompetens kommit en bit på väg och där nästa steg handlar om att realisera värdet av det som byggts där du ansvarar för att genomföra affärsplanen med tydligt fokus på lönsamhet, struktur och fortsatt utveckling av marknad och kunder. Bolaget befinner sig i en omfattande förändringsresa, där majoriteten av grundarbetet är genomfört.
Ditt uppdrag är att fullfölja resan, befästa det som byggts upp och skapa en stabil och effektiv bas för långsiktig tillväxt. Som VD förväntas du kombinera ett strategiskt/taktiskt fokus på produktion och leverans med ett affärsmässigt driv - att utveckla kunder, förstå marknadens behov och omsätta det i lönsamma affärer.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Säkerställa lönsam tillväxt genom stark ekonomisk styrning och tydligt fokus på marginal, kassaflöde och effektivitet.
• Utveckla befintliga kundrelationer och stärka den kommersiella positionen genom partnerskap, prissättning och kundmix.
• Säkerställa att investeringar ger full effekt i produktivitet, leveransprecision och kvalitet.
• Bygga ett ansvarstagande ledarteam, utveckla kompetens och skapa en kultur som kombinerar småländsk hantverksstolthet med modern industriell professionalism.
• Tillsammans med ägare formulera och genomföra bolagets långsiktiga strategi för tillväxt och konkurrenskraft.
Din profil
Vi söker en strategisk, affärsdriven och närvarande företagsledare med erfarenhet av producerande verksamheter och att leda med fullt resultatansvar. Du skapar ordning, riktning och resultat genom tydliga prioriteringar, faktabaserade beslut och uppföljning som leder till faktisk effekt.
Du kombinerar affärsmässig skärpa med förståelse för produktionens logik. Med tydligt fokus på resultat, lönsamhet och kundvärde leder du verksamheten mot hållbar tillväxt.
Du är van att leda genom din andra på ett närvarande sätt i verksamheten. Du ser detaljerna som påverkar helheten, men håller blicken på affären och de långsiktiga målen. Ditt ledarskap är tydligt, coachande och resultatorienterat. För att lyckas i rollen har du med dig: En bakgrund som kombinerar affärsmässighet med industriell förståelse. Du har akademisk examen inom teknik, ekonomi eller motsvarande erfarenhet, och du har under flera år lett producerande verksamhet i sin helhet med fullt resultatansvar.
Du trivs i miljöer där det händer mycket och har erfarenhet av att driva förändring, bygga organisation och skapa struktur som ger verklig effekt.
Du har god ekonomisk förståelse och är van att arbeta med nyckeltal och beslutsunderlag som grund för handling. Rollen kräver även att du behärskar svenska och engelska flytande samt har B-körkort. Det är en fördel om du dessutom har erfarenhet av:
• Möbel-, inrednings- eller träindustri, gärna med insikt i hur hantverk och industri möts
• Projektförsäljning eller systemleveranser, där du kombinerat teknik, kunddialog och affär
• Att verka i entreprenöriella eller ägarledda miljöer, där beslutsvägarna är korta och påverkan direkt
Om koncernen och bolaget - MIDAQ / Bendinggroup & Åry
MIDAQ AB är en aktiv och långsiktig industrigrupp som investerar i och utvecklar bolag med tydlig potential och starka ledare. Koncernen består av självständiga verksamheter inom industri, handel och service, där värdeskapandet sker genom engagemang, operativt stöd och långsiktiga investeringar. VD-rollen till Bendinggroup och Åry är en del av denna modell. Ett uppdrag med mandat att växla upp en verksamhet som har goda förutsättningar för lönsam tillväxt.
Bendinggroup AB är en modern industripartner med rötter i småländskt hantverk och teknisk innovationskraft. Bolaget levererar kompletta möbel- och inredningslösningar i trä, metall och textil till flera av Skandinaviens ledande varumärken. Efter flera års investeringar i maskinpark, processer och struktur står Bendinggroup nu inför nästa fas.
Åry AB är en etablerad tillverkare av formpressade brickor. Bolaget har de senaste åren genomfört en betydande tillväxt, drivet av ökad försäljning till etablerade varumärken såsom Svenskt Tenn och genom ny exportförsäljning. Företaget har investerat i automatisering och maskiner för att möta marknadens förväntningar.
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se
Väl mött!
