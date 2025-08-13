VD Assistent
2025-08-13
Vill du arbeta nära företagsledningen och få en nyckelroll i en nordisk organisation som är mitt i en spännande tillväxtresa? Vi söker en Executive Assistant som kombinerar strategiskt stöd till VD med ansvar för en välfungerande kontorsmiljö. Här får du möjlighet att påverka, skapa struktur och bidra till både affärsutveckling och vardagsdrift - i en roll där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Företaget är en nordisk aktör inom digital marknadsföring som hjälper små och medelstora företag att synas och växa online. Med verksamhet i flera länder och ett modernt kontor i Sverige är de i en spännande utvecklingsfas med många nya initiativ på gång.
Om rollen
Som Executive Assistant får du en central roll med nära samarbete med företagets VD och insyn i lednings- och affärsprocesser. Du blir länken mellan ledning, organisation och externa samarbetspartners och bidrar både strategiskt och operativt.
Rollen kombinerar VD-assistans och Office Management, där du ansvarar för att kontoret är välorganiserat, fungerar effektivt och håller budget. Arbetsuppgifterna är både planerade och mer ad hoc-baserade och kan inkludera:
• Kalenderhantering, mötesbokning och reseplanering
• Förberedelse av möten, presentationer och beslutsunderlag
• Deltagande i möten och protokollföring
• Projektledning och uppföljning av beslut
• Hantering av e-post och korrespondens
• Daglig kontorsdrift, inköp och budgetansvar
• Ad hoc-uppdrag på uppdrag av VD
Om dig
Vi söker dig som är prestigelös, ansvarstagande och proaktiv. Du arbetar självständigt, bygger goda relationer och trivs i en varierad vardag. Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet som Executive Assistant, Office Manager eller liknande roll på ledningsnivå
• Mycket god planerings- och organisationsförmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• God IT-vana (MS Office och gärna projektverktyg)
• Hög integritet, lojalitet och förmåga att inge förtroende
• Affärsförståelse och förmåga att se både detaljer och helhet
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
