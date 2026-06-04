Prenumerera på jobb från Jobway AB

VD
Jobway AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och bygga och forma en växande verksamhet inom samhällsbyggnad? Trivs du i en miljö med stor frihet, tydligt ansvar och möjlighet att verkligen påverka? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!!
För kunds räkning söker vi just nu en VD till ett konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn i Stockholm. Ansök här!
Som VD hos företaget kommer du att spela en central roll i att bygga upp och vidareutveckla verksamheten genom att skapa tydliga strukturer och arbetssätt. En viktig del av uppdraget är även att etablera nya kundkontakter och utveckla kundbasen, som ett komplement till de många befintliga och långsiktiga kundrelationer som företaget redan har.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet som VD/Vice VD med minst 20 anställda
Erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn
Goda tekniska kunskaper
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en strukturerad och driven lagspelare med goda värderingar. Utöver detta är du en initiativrik person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Företaget erbjuder dig:
En spännande roll hos ett företag med goda utvecklingsmöjligheter
Du blir en del av ett företag som är i framkant när det gäller hållbar utveckling och innovation inom samhällsbyggnad
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att arbeta med spännande projekt som gör skillnad
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om företaget:Vi är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad som drivs av visionen att skapa innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhällsbyggnad. Vi är ett multidisciplinärt konsultnätverk som specialiserar oss på att leverera tjänster inom hus och installation samt infrastruktur.
Företaget har en omsättning om cirka 55 miljoner kronor och har tilldelats Gasellpriset som ett erkännande för vår starka tillväxt och välfungerande organisation. Vårt arbete präglas av hög kvalitet och ett tydligt hållbarhetsfokus, vilket också bekräftas genom våra certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Linnégatan 14 (visa karta
)
114 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Jobway rekryterar till icke namngivet företag Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9948727