Prenumerera på jobb från Finnveden Executive AB

2026-02-23
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Holms Attachments är en ledande tillverkare av redskap och utrustning för entreprenadmaskiner, med starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet. Bolaget utvecklar och producerar bland annat sopvalsar, snöplogar och specialanpassade redskap för professionella användare inom vägunderhåll, entreprenad och industri.
Med produktion i Sverige och en väletablerad internationell närvaro via återförsäljare och partners befinner sig Holms i en spännande fas med tydligt fokus på fortsatt tillväxt, marknadsexpansion och produktutveckling. Bolaget ingår i Ejendal Invest AB, har ca 50 medarbetare och omsätter 170 MSEK. www.holms.com
Vi söker en affärsdriven
VD
Som VD för Holms Attachments har du det övergripande ansvaret för bolagets strategiska och operativa utveckling, med fullt resultatansvar. Du leder verksamheten mot uppsatta tillväxtmål och säkerställer att affär, erbjudande och organisation utvecklas i takt med marknadens krav.
Rollen innebär ett nära samarbete med styrelse och ägare där du driver bolagets långsiktiga strategi, samtidigt som du är operativt engagerad i affärens utveckling.
Ett särskilt fokus i uppdraget är att vidareutveckla bolagets affär genom ett starkt helhetsgrepp kring produktstrategi, inköp och kommersiell utveckling.
Ditt ansvar innefattar bland annat att:
Driva och utveckla bolagets affär och internationella marknadsposition
Vidareutveckla återförsäljarnätverk och större nyckelkunder
Säkerställa ett konkurrenskraftigt och marknadsanpassat produkterbjudande
Utveckla strategiskt inköp och leverantörsstruktur för ökad affärsnytta
Driva produktutveckling i nära samspel med marknadens behov
Optimera produktportfölj, prissättning och lönsamhet per affärsområde
Identifiera nya affärsmöjligheter genom innovation, partnerskap och nya segment
Leda och utveckla organisation, kultur och ledningsgrupp
Du förväntas skapa tydlig riktning i skärningspunkten mellan affär, teknik och produkt, där rätt prioriteringar inom inköp och utveckling stärker bolagets totala konkurrenskraft. Rollen innebär att du rapporterar till bolagets styrelse och placeringsort är Motala.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en tydlig affärsledare med erfarenhet av att utveckla industriella bolag där produkt, inköp och kommersiell strategi är centrala värdeskapare.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av internationell B2B-försäljning
Erfarenhet av affär via återförsäljare och distributörer
God förståelse för strategiskt inköp och supply chain
Erfarenhet av att utveckla leverantörsstrukturer och sourcingstrategier
Erfarenhet av produktutveckling i teknik- eller industribolag
Förmåga att koppla produktstrategi till lönsam affär
Relevant akademisk utbildning inom teknik, industriell ekonomi eller ekonomi
Som ledare är du tydligt affärsdriven med ett starkt resultatfokus och har förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande. Du arbetar strukturerat och har en god analytisk förmåga med förståelse för både affär och produkt. Vidare är du en skicklig relationsbyggare som skapar förtroende såväl internt som externt, och du är trygg i ditt beslutsfattande med förmåga att göra tydliga prioriteringar.
Du motiveras av att utveckla affären genom att balansera marknad, produkt och inköp, och ser vikten av att bygga långsiktig konkurrenskraft genom hela värdekedjan. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Kontaktuppgifter och ansökan
För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Christina Cajtoft tfn +46 70 302 15 23. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 15:e mars. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
591 36 MOTALA
Holms Attachments AB
