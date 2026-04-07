VD - Stensåkra Charkuteri
VEM söker en affärsdriven VD till Stensåkra Charkuteri.
Är du en erfaren ledare med stark förståelse för både affär och produktion, som vill ta ett etablerat livsmedelsbolag vidare i nästa utvecklingsfas? Stensåkra Charkuteri befinner sig i en expansiv tillväxtresa och söker nu en VD som vill kombinera strategiskt ansvar med operativ närvaro i en verksamhet där kvalitet, hantverk och affär står i centrum.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som VD får du en central roll i att driva bolagets fortsatta tillväxtresa, där du med helhetsperspektiv och tydlig riktning leder verksamheten med fokus på lönsam tillväxt, struktur och långsiktig utveckling. Du leder och utvecklar organisationen genom att skapa tydliga arbetssätt, prioriteringar och uppföljning, samtidigt som du säkerställer lönsamhet genom en stabil och effektiv leverans.
Stensåkra Charkuteri har under de senaste åren vuxit kraftigt och omsätter idag över 200 MSEK, med ökade produktionsvolymer, nya affärer och investeringar i verksamheten. En central del av uppdraget blir därför att vidareutveckla organisation, arbetssätt och struktur för att skapa stabilitet och skalbarhet i takt med fortsatt tillväxt.
Rollen omfattar både affär och produktion. Du arbetar nära produktionen och säkerställer att kapacitet, kvalitet och effektivitet utvecklas i linje med bolagets ambitioner. Parallellt driver du den kommersiella utvecklingen, där du bygger vidare på starka befintliga affärer och utvecklar nya affärsmöjligheter, både under eget premiumvarumärke och som produktionspartner till externa varumärkesägare.
Du leder en organisation med cirka 40 erfarna och engagerade medarbetare och har fem direktrapporterande chefer i din ledningsgrupp. Tillsammans med dem skapar du förutsättningar för en organisation med tydliga roller, ansvar och mål.
Stensåkra Charkuteri är en del av Sisjö Intressenter, vilket också innebär att du bidrar till koncernens övergripande mål och värderingar. Du har ett tydligt mandat att driva och utveckla verksamheten med stöd av en långsiktig och engagerad ägare.
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att leda en verksamhet med fullt resultatansvar, gärna i rollen som VD. Du har ett starkt affärsdriv och god förståelse för hur produktion, affär och lönsamhet samverkar.
Du har gedigen bakgrund från livsmedelsindustrin och är van att arbeta i nära samverkan med sälj, marknad och produktion i en fabriksnära miljö. Du har en god ekonomisk förståelse och kan ta välgrundade beslut baserade på affärsmässiga och finansiella analyser.
Du är van att leda genom andra, är tydlig, närvarande och förtroendeskapande i ditt ledarskap, med förmåga att bygga engagemang och energi i organisationen. Du kombinerar ett strategiskt ledarskap med ett operativt driv. Du har erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete och ser utveckling som en naturlig del av vardagen. Svenska och engelska behärskar du obehindrat i tal och skrift.
Stensåkra Charkuteri tar ordet!
Vi är ett småländskt charkuteri med rötter från 1945 och en stark tradition av hantverk, kvalitet och hög kötthalt. Vi vill fortsätta vara ett ledande premiumvarumärke inom svensk korv och samtidigt en pålitlig och långsiktig produktionspartner inom premiumchark till starka varumärkesägare.
Hos oss möts stolthet för råvaran med framåtblickande utveckling, där hållbarhet, kvalitet och effektivitet går hand i hand. Nu söker vi dig som vill ta ett övergripande ansvar för att leda och utveckla Stensåkra Charkuteri vidare tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare.
Vi är en del av Sisjö Intressenter, en bolagsgrupp med säte i Göteborg. De är en innovativ och stöttande samarbetspartner med syftet att skapa lönsamma och hållbara bolag med en organisk tillväxt. Idag har Sisjö Intressenter fem starka bolag i sin portfölj med en nettoomsättning om cirka 1,2 miljarder kronor.
Bra att veta
Du rapporterar till styrelse samt koncernledning på Sisjö Intressenter. Befattningen är placerad i Vetlanda. För denna tjänst tillämpar vi löpande urval och vi önskar din ansökan så snart som möjligt, dock senast 23 april.
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar. Vi tror på långsiktiga samarbeten och hög kvalitet i varje steg. Med djup affärsförståelse och stort engagemang skapar vi träffsäkra och långsiktiga matchningar för våra kandidater och kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VEM Chefsrekrytering & Interim AB
(org.nr 556832-2134) Kontakt
Mats Tidstrand mats.tidstrand@vem.se 036-570 11 83 Jobbnummer
9838501