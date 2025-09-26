Vattenvårdshandläggare miljögifter
2025-09-26
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.
Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.
Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?
Arbetsbeskrivning
Din främsta uppgift blir att arbeta med miljögifter inom ramen för vattenförvaltning i enlighet med EU:s vattendirektiv. I arbetet ingår kartläggning och analys av miljögifter i sjöar, vattendrag och kustområden i Västra Götalands län. Du kommer att ingå i vårt beredningssekretariat som bland annat arbetar med att bedöma vattnets kemiska och ekologiska status och ta fram åtgärdsförslag för att nå miljökvalitetsnormerna. Medarbetarna i beredningssekretariatet är dina närmaste kollegor. Du kommer att bidra med din kompetens i miljögiftsfrågor i sekretariatets arbete samt ge stöd i handläggning av ärenden enligt miljöbalken när det gäller att bedöma miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningen. Det gör du i samarbete med en kollega som har en liknande kompetens.
Du kommer även att arbeta med övervakning av miljögifter i vatten inom vår regionala miljöövervakning. I huvudsak innebär det att följa upp undersökningar som genomförts, initiera nya undersökningar samt bearbeta data och kommunicera resultat muntligt och skriftligt. Det finns möjlighet att göra fältarbete.
Du arbetar också tillsammans med kollegor på länsstyrelsens andra enheter och avdelningar. Du bedriver även stora delar av ditt arbete självständigt. En annan viktig del i arbetet är samverkan med externa kontakter som kommuner, vattenråd, andra länsstyrelser, nationella myndigheter, verksamhetsutövare och konsulter.
Du kommer att tillhöra Natur- och vattenavdelningen, som har cirka 205 medarbetare som tillsammans arbetar för en bättre vattenmiljö och en trygg vattenförsörjning, bildandet av naturreservat och förvaltning av natur samt hantering av åtgärder för både vatten och natur. Natur- och vattenavdelningen får kontinuerligt nya uppdrag och projekt, vilket kan innebära nya arbetsuppgifter för den som arbetar här.
Funktionen för vattenmiljö är ett trevligt gäng på cirka 20 medarbetare. På enheten arbetar vi med EU:s olika direktiv för vatten, våra vattenrelaterade miljömål, miljöövervakning och vattenförbättrande åtgärder. Funktionens medarbetare finns i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-26KvalifikationerKvalifikationer
- Naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning inom miljökemi, ekotoxikologi eller utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Du formulerar dig väl i tal och skrift.
- B-körkort.
- Kunskap om bearbetning och analys av miljögiftsdata.
Meriterande:
- Erfarenhet av miljöövervakning av miljögifter i vatten, biota eller sediment.
- Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s vattendirektiv.
- Kunskaper inom GIS och arbete med stora datamängder i Excel eller Power BI.
- Erfarenhet av att leda projekt.
- Erfarenhet av ärendehantering enligt miljöbalken.Dina personliga egenskaper
- Du är bra på att arbeta självständigt och driva egna frågeställningar, men även att samarbeta i grupp.
- Du kan ta ett helhetsperspektiv och har analytisk förmåga.
- Du är målinriktad och slutför dina uppdrag i tid.
- Du tycker om att skapa kontakter, är kommunikativ och har förmågan att anpassa tal och skrift till olika målgrupper.
- Du har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbetar strukturerat.
- Du har lätt för att samarbeta och är prestigelös.
- Du har en positiv inställning och förmåga att se lösningar i komplexa frågeställningar.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Bra att veta
Vi vill att din ansökan är på svenska eftersom det är vårt myndighetsspråk.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-39094-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län Kontakt
Annika Kjellkvist, Funktionschef 010-2245157annika.kjellkvist@lansstyrelsen.se Jobbnummer
9527751