Värvare sökes till Amnesty! - Svenska Sektionen av Amnesty International

Svenska Sektionen av Amnesty International / Butikssäljarjobb / Stockholm2019-12-25Vill du ha ett socialt och varierande jobb som gör skillnad för mänskliga rättigheter? Amnesty International är världens största människorättsorganisation och till hösten söker vi fler engagerade värvare till vårt Face to Face-team i Stockholm. Bli en av oss!OM JOBBETVi vet att du kan förändra världen!Vill du ha ett meningsfullt jobb med fokus på personlig utveckling?Där din arbetsinsats är avgörande för att andra ska få det bättre?Vill du ha ett jobb där teamkänsla och grupptillhörighet prioriteras av din arbetsgivare?Då är värvarjobbet något för dig!Som värvare hos Amnesty International bidrar du till Amnestys insamlingsmål och varje krona gör skillnad. Du är med och samlar in månadsgivare på gator och torg, tillsammans med oss bygger du en opinion för mänskliga rättigheter och ser till att människor världen över får ett bättre liv.Låter detta som något för dig?Tveka inte med din ansökan, sök redan idag!Vill du veta vilka förändringar våra värvare bidrar till? Klicka här för att läsa om Amnestys framgångar under 2018.VI ERBJUDERPersonlig utveckling Kontinuerlig coachning från engagerade chefer och arbetsledareInledande utbildning i mänskliga rättigheter och säljteknik Veckovis kompetensutveckling och coachning inom samma områden Friskvårdsbidrag och kollektivtrafik-ersättning En fantastisk teamkänsla Provanställning, månadslön på 20 364 för 35,5h/vecka.OM DIGFör att kunna arbeta som värvare på Amnesty måste du kunna förstå och uttrycka dig väl i tal på svenska och du måste vara minst 18 år. I övrigt lägger vi störst vikt vid vem du är som person, och därför ser vi att du som söker;Är social och gillar att prata och diskutera med människor.Är målmedveten och motiveras av att nå resultat - du har en stark vilja att lyckas.Har förmågan att engagera andra och förmedla ett budskap.Har ett intresse för mänskliga rättigheter och delar Amnesty Internationals värderingar om alla människors lika värde.Det är meriterande men inte ett krav om du har tidigare erfarenhet av liknande roll - exempelvis som värvare, fältsäljare, butikssäljare eller promoter. Det är även meriterande om du kan andra språk än svenska.ANSÖKANÄr det dig vi söker? Rekryteringen sker löpande så ansök redan nu genom att bifoga CV och besvara våra frågor. Du kan enkelt söka direkt från din dator eller mobiltelefon genom att ange din epost-adress i sökfältet nedan. Observera att ansökningsformuläret har två sidor.För frågor kring tjänsten, kontakta Dariel Ortega Linares på telefon 076-1801999 eller e-post dariel.ortega@amnesty.se Fackligt ombud för Unionen är Maja Åberg som nås på telefon 08-729 02 42 och för SACO Ulrika Westin på telefon 08-729 02 12.OM AMNESTY INTERNATIONALAmnesty International arbetar för mänskliga rättigheter. Vi är en global organisation som finns på plats i över 70 länder och samlar människor som vill bidra till förändring. Vi tar så gott som aldrig emot pengar från politiska partier eller regeringar - tack vare det kan vi vara oberoende i våra utredningar och åsikter. Vi sätter press på regeringar och makthavare genom att avslöja och offentliggöra kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion. Tillsammans påverkar vi och skapar en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden. Läs mer på www.amnesty.se. Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2019-12-25Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-01-24Svenska Sektionen av Amnesty International5019272