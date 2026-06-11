Kulturhuset Stadsteatern söker Kostymchef
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2026-06-11
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Söker du ett ledarskap där din drivkraft ligger i omsorg för personal, arbetsmiljö och hantverksskicklighet? Vill du leda en av Sveriges största teaterateljéer i hjärtat av Stockholm?
Kulturhuset Stadsteatern är en av Nordens bredaste och mest dynamiska kulturverksamheter. Varje år sätter vi upp ett stort antal olika produktioner, allt från stora musikaler till modern dramatik. Nu söker vi en engagerad, trygg och driven kostymchef som vill leda vår kostymavdelning in i framtiden. Hos oss möts konstnärlig vision, teknisk skicklighet och ett starkt fokus på ett hållbart arbetsliv.
Om rollen
Som kostymchef har du det övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvaret för kostymavdelningen, vilket inkluderar både kostymateljén och vårt omfattande kostymförråd. Du leder ett skickligt och självständigt team bestående av tillskärare, skräddare och patinerare.
Du är länken mellan de gästande kostymdesignernas konstnärliga visioner och kostymavdelningens praktiska produktion. Du arbetar också i ett nära och strukturerat samarbete med mask- och perukavdelningen för att säkra en sammanhållen visuell helhet och effektiva flöden i produktionerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och fördela resurser rättvist och strategiskt i en miljö med högt tempo och parallella flöden.
Skapa trygga ramar och optimala förutsättningar för avdelningens medarbetare.
Utveckla avdelningen genom ett närvarande ledarskap med fokus på gruppdynamik och öppen kommunikation.
Utveckla en cirkulär kostymhantering med fokus på återbrukPubliceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker en prestigelös och nyfiken ledare som drivs av att se andra växa och må bra. Du har en djup förståelse för den konstnärliga processen och är trygg nog att stå upp för din avdelnings behov.
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av personalhantering, arbetsledning och resursfördelning.
God erfarenhet av scenkonst och förståelse för teaterns unika produktionsvillkor.
Erfarenhet av att leda flera komplexa projekt parallellt.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning för större produktioner eller verksamheter.
Är ödmjuk och nyfiken inför medarbetarnas hantverkskompetens och avdelningens befintliga styrkor.
Har ett genuint intresse för gruppdynamik och förmåga att skapa ett tillitsfullt arbetsklimat.
Vi erbjuder
En spännande och kreativ arbetsplats mitt på Sergels torg där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av en inkluderande organisation som värnar om hantverksskicklighet, mångfald och som drivs av att göra kultur tillgänglig för alla stockholmare.
Ansökan och praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt men senast den 10 juli. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kan du höra av dig till producentchef, Fanny Twardomanski på mailto:fanny.twardomanski@kulturhusetstadsteatern.se
Vill du komma i kontakt med facket?
På vår https://kulturhusetstadsteatern.se/rekryteringsprocessen
hittar du kontaktuppgifter till våra lokala fackliga företrädare.
Kulturhuset Stadsteaterns hållning till mångfald och hållbarhet
Kulturhuset Stadsteatern värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka. Vårt hållbarhetsarbete omfattar både socialt ansvar och klimatpåverkan.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturhuset Stadsteatern AB
(org.nr 556026-1553), https://kulturhusetstadsteatern.se/
Benny fredrikssons torg 5 (visa karta
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103 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Kulturhuset stadsteatern Kontakt
Fanny Twardomanski fanny.twardomanski@kulturhusetstadsteatern.se Jobbnummer
9960228