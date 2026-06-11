Specialistläkare i allmänmedicin med pedagogisk kompetens
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2026-06-11
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Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Läs mer om APC här.
Akademiskt primärvårdscentrum söker en specialistläkare i allmänmedicin med stark pedagogisk kompetens och intresse för att utveckla den verksamhetsintegrerade utbildningen i primärvården.
Primärvården har en central roll i framtidens hälso- och sjukvård och blir en allt viktigare utbildningsmiljö för flera professioner. Vi söker nu dig som vill vara med och bygga långsiktiga strukturer för utbildning, handledning, och pedagogisk utveckling i primärvården, med särskilt fokus på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och andra vårdutbildningar.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta strategiskt och operativt med att stärka primärvårdens utbildningsuppdrag. Det innebär att utveckla strukturer för VIL/VFU, handledning och pedagogiskt stöd, bidra till kvalitetssäkring av utbildningsmiljöer samt samverka med lärosäten, vårdgivare och kliniska verksamheter. En viktig del av uppdraget är att bidra till utbildning och utvecklingen av BT och ST i primärvården samt att skapa bättre sammanhang mellan grundutbildning, vidareutbildning, klinisk handledning och akademisk utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin och har klinisk erfarenhet från primärvården. Du har dokumenterad pedagogisk kompetens och erfarenhet av undervisning, handledning eller utbildningsutveckling. Du har god förståelse för primärvårdens uppdrag, villkor och betydelse som utbildningsmiljö.
Det är meriterande om du är disputerad, har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, pedagogisk forskning eller undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Erfarenhet av samverkan med universitet eller högskola är också meriterande, liksom erfarenhet av att bygga strukturer, processer eller utbildningsuppdrag samt examinationer i komplexa vårdorganisationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För uppdraget krävs att du kan arbeta självständigt och samtidigt skapa förtroendefulla samarbeten med många aktörer. Du behöver kunna röra dig mellan klinik, utbildning, akademi och styrning, och omsätta idéer till fungerande strukturer i primärvårdens vardag.
Hos oss får du möjlighet att bidra till en viktig utveckling av primärvårdens utbildningsuppdrag. Du blir en del av en akademisk miljö där forskning, utbildning och klinisk utveckling möts, med målet att stärka primärvårdens förmåga att utbilda framtidens medarbetare och utveckla vården för patienterna.
Tjänsten är tillsvidare på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Akademiskt primärvårdscentrum Kontakt
Ylva Sandström, SLSO:s läkarförening ylva.sandstrom@slf.se Jobbnummer
9960250