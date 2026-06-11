Driftplanerare för kommunal verksamhet i Södertälje
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2026-06-11
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Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera praktiskt fältarbete i stadsmiljön med kvalificerad kontorsadministration? Har du ett skarpt öga för ordning och reda, trivs med att ta stort eget ansvar och vill bidra till en ren och trygg närmiljö? Vi söker nu en engagerad driftplanerare för ett varierat uppdrag till en spännande verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vår kund är en kommunal verksamhet inom avdelningen för samhällsbyggnad och drift/underhåll. De ansvarar för att hålla kommunens yttre miljöer rena, säkra och trivsamma för alla medborgare. På grund av akut personalbrist inför och under semesterperioden söker vi nu en person som snabbt kan sätta sig in i rollen och stötta teamet.
Rollen som driftplanerare innefattar både fältarbete och administration. Du utgår från kontoret men spenderar en del av din tid ute i verksamhetsområdet. Uppdraget startar som ett konsultuppdrag via oss fram till den 2 oktober, men för rätt kandidat kan det finnas möjligheter till förlängning.
Ordinarie arbetsschema är måndag till torsdag 06:30–16:00 samt fredagar 06:30–12:00. Det finns viss möjlighet att förskjuta arbetstiderna någotDina arbetsuppgifter
Rollen kombinerar praktiskt fältarbete med systemadministration, där du säkerställer att regler kring avfall efterlevs samtidigt som du sköter det administrativa flödet och fakturahanteringen.
Genomföra fysiska ronderingar och tillsyn av avfall i utemiljön
Hantera incidenter kring illegalt avfall och upprätta polisanmälningar
Administrera diariesystemet Ciceron för arkivering och dokumentation
Sköta löpande fakturahantering, kontering och fakturering i ERP-system
Ansvara för bevakning och hantering av funktionsbrevlådor
Beställa hämtningar och åtgärder via interna logistiksystem
Vara flexibel och täcka upp för övriga i teamet vid eventuell frånvaro eller sjukskrivning.
Vi söker dig som har
B-körkort för manuellt växlad bil
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God kunskap i ERP-ekonomisystem gällande kontering och fakturering
Erfarenhet av diariesystemet Ciceron
Kunskap om regler och rutiner kring illegalt avfall
Har tidigare upprättat polisanmälningar i tjänsten
Grundläggande kunskap i systemet Infracontrol
Det är meriterande om du har
God lokalkännedom om Södertälje
Erfarenhet av att göra bedömningar och beställningar för klottersanering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IJQRN0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9960249