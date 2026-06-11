Lednings- och marknadsassistent, Sollentuna
Ab Solom / Inköpar- och marknadsjobb / Sollentuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sollentuna
2026-06-11
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Vill du kombinera din administrativa skicklighet med din förmåga att bygga relationer och bidra i marknadsarbetet? Hos oss blir du en viktig del av helheten och får samtidigt möjlighet att påverka i en verksamhet som gör skillnad för många människor? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som lednings- och marknadsassistent blir du en nyckelperson med varierande uppgifter och många kontaktytor. Det är ett omväxlande arbete. Ena dagen ansvarar du för att leverera blommor och tårta till verksamheten där månadens medarbetare arbetar. Andra dagen kan det handla om att skicka kallelser till styrelsens medlemmar och ansvara för bolagets administration.Tillsammans med Marknadskommunikatör och Marknads- och kommunikationschef utgör du vår marknadsavdelning men arbetar även nära VD och ledningsgrupp. Du blir en del av vår centrala stab tillsammans med ytterligare tolv personer som tillsammans täcker områden som ekonomi, HR, fastighet, kvalitet och IT.
Tillsammans bidrar vi till att skapa en välfungerande organisation där både struktur och trivsel är viktiga delar i vardagen. Detta innebär även att vi hjälps åt och ibland arbetar med saker som inte alltid ingår i vårt huvuduppdrag. Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Arrangera och delta i olika events tillsammans med marknadsavdelningen
Bidra i kommunikationsarbetet, exempelvis intranät, sociala medier och övrigt marknadsarbete
Stötta VD, ledningsgrupp och verksamhetschefer med administration, mötesbokningar och kallelser
Vara kontaktperson för styrelsen och hantera kallelser, protokoll, mötesbokningar samt kommunikationen i styrelseportalen
Ansvara för bolagsadministration, diarieföring och avtalsadministration
Medverka i bolagets krisledning som administratör
Ansvara för beställningar till huvudkontoret
Vi erbjuder en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor i Turebergshuset, som ligger vid Sollentuna Centrum. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att bli aktuellt.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete som ledningsassistent och/eller marknadsassistent
Minst gymnasieutbildning
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Goda IT-kunskaper, särskilt i Office-paketet (systemvana)
Då du ibland kommer att behöva ta dig runt på olika verksamheter är det meriterande om du har körkort och vid behov tillgång till egen bil.
Du gillar att lära dig nytt och känner dig bekväm med att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du har lätt för att skapa kontakt med andra människor och tycker om att bygga relationer som håller över tid. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott samarbete både internt och externt.. Du har god administrativ förmåga och du agerar lösningsorienterat om du ställs inför nya situationer. Du är flexibel som person och anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar och behåller lugn och fokus även när tempot är högt. Genom ditt relationsskapande förhållningssätt bygger du förtroendefulla samarbeten och bidrar till goda relationer, både internt och externt. Du har dessutom ett starkt kund- och servicefokus och strävar alltid efter att skapa värde och goda upplevelser för dem du möter.
Om rekryteringsprocessen
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du ta kontakt med Helena Lind, Marknad- och kommunikationschef, 08-12824017.
I den här rekryteringsprocessen använder vi rekryteringstester som ett komplement i slutet av rekryteringsprocessen. Vi gör även bakgrundskontroll inför anställning.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 23 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marknad- och kommunikationschef
Helena Lind helena.lind@solom.se +46812824017 Jobbnummer
9960240