Fordonselektriker / Installationstekniker - Jönköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Elektrikerjobb / Jönköping Visa alla elektrikerjobb i Jönköping
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Vår uppdragsgivare är ett väletablerat och expansivt teknikföretag som utvecklar och levererar kundanpassade lösningar för yrkesfordon. Företaget är en ledande aktör inom sitt segment och har under flera år haft en stark tillväxt tack vare hög kvalitet, teknisk kompetens och ett tydligt kundfokus.
På grund av sekretess lämnas ytterligare information om företaget längre fram i rekryteringsprocessen.
Om tjänstenÄr du en tekniskt kunnig person som trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att se resultatet av ditt arbete?
Vi söker nu en tekniker som vill vara med och skapa kundanpassade fordonslösningar i en modern och utvecklande miljö. Här får du arbeta med både mekaniska och elektriska installationer där kvalitet, noggrannhet och problemlösning står i fokus.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, yrkesstolthet och teknisk utveckling värdesätts högt. Rollen passar dig som vill fortsätta utvecklas tekniskt och arbeta med produkter som används av företag och organisationer över hela landet.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Montera och installera teknisk utrustning i fordon.
Utföra elinstallationer och inkoppling av fordonsutrustning.
Läsa och tolka ritningar, elscheman och teknisk dokumentation.
Felsöka och säkerställa funktion innan leverans.
Anpassa och modifiera lösningar utifrån kundens behov.
Genomföra kvalitetskontroller och sluttester.
Samarbeta med kollegor inom teknik, produktion och projekt.
Vi söker dig somHar erfarenhet av tekniskt arbete inom fordon, el, mekanik eller närliggande område.
Har god förståelse för elinstallationer och tekniska system.
Kan läsa och förstå tekniska ritningar och elscheman.
Har erfarenhet av felsökning och problemlösning.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av fordonsel.
Erfarenhet av påbyggnationer eller specialanpassningar av fordon.
Kunskap inom 12V-system.
Erfarenhet från tillverkande industri eller verkstadsmiljö.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som gillar att arbeta praktiskt och har ett genuint teknikintresse. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och motiveras av att leverera hög kvalitet.
Vi ser även att du är:
Lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.
Självständig men samtidigt en lagspelare.
Initiativtagande och engagerad.
Serviceinriktad och professionell.
Vi erbjuder
Du erbjuds en utvecklande roll i ett framgångsrikt företag där innovation, kvalitet och medarbetarnas kompetens står i centrum.
Dessutom erbjuds du:
En trygg anställning i ett växande företag.
Intern utbildning och kompetensutveckling.
Moderna arbetsverktyg och en välorganiserad arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom teknikområdet.
Ett engagerat team med stark sammanhållning.
Goda framtida utvecklingsmöjligheter.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar företaget med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. All kontakt och hantering av ansökningar sker konfidentiellt.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Jönköping (visa karta
)
561 61 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam Jobbnummer
9960234