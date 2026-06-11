Försäljningschef till Svenska Cater
OnePartnerGroup Norr AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2026-06-11
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Trivs du med att leda ett säljteam, driva resultat och vet vad som krävs för att få både affären och människorna att växa? Men kanske saknar du idag rätt förutsättningar. Eller tempot. Eller möjligheten att verkligen påverka.
Hos Svenska Cater får du en roll där din erfarenhet inte bara uppskattas, den behövs. Här kliver du in i ett bolag med tydlig framåtanda, ett engagerat team och en vardag där besluten tas nära verksamheten.
Om rollen
Som Försäljningschef hos Svenska Cater leder du ett team på cirka 15 personer inom inne- och utesälj. Du ansvarar för att skapa struktur, energi och riktning i det dagliga säljarbetet samtidigt som du själv är nära affären.
Du coachar, följer upp, driver säljmöten och är ett viktigt stöd i större affärer och avtal. Du är med och formar marknadsaktiviteter och bidrar aktivt till hur affären utvecklas framåt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt tänk med operativ närvaro.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda, coacha och utveckla säljteamet
Driva säljmöten och följa upp resultat
Aktivt stötta i större affärer och avtalsförhandlingar
Bygga och utveckla kundrelationer, bl.a. med väletablerade kedjor
Arbeta med uppföljning och analys (BI-system)
Vara delaktig i marknadsaktiviteter
Följa med utesäljare och vara nära kund
Placering är i Luleå, med viss tid även i Skellefteå.
Om dig
Vi tror att du är en trygg och erfaren ledare som har gjort resan inom försäljning. Du vet vad som krävs för att skapa resultat och du vet att det börjar med människor.
Du är lyhörd men tydlig, strukturerad men flexibel, och du trivs i en miljö där det går undan och händer mycket.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av försäljning
Erfarenhet av att leda och utveckla team
En strukturerad och resultatorienterad arbetsstil
Förmåga att skapa engagemang och tydlighet
Ett affärsmässigt driv och mod att fatta beslut
Meriterande om du har vana från branschen eller erfarenhet från ledningsgrupp.
Om Svenska Cater
Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltids- service. Vi är rikstäckande och finns på 15 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcarter.se
Här finns också fördelar som:
Tjänstebil
Friskvårdsbidrag
Gemensam frukost
Låter det intressant?
Svensk Cater samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund, 070 549 94 82 peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
eller Johanna Forsell 072 215 63 08, johanna.forsell@onepartnergroup.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Cater Luleå AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se +46722156308 Jobbnummer
9960232