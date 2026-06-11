Maskinmekaniker till verkstad
Ncc Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Lindesberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Lindesberg
2026-06-11
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Vi söker nu en ny medarbetare till NCC Industrys maskinverkstad med inriktning mot asfaltmaskiner med placering i Frövi. Skulle du tycka att det är roligt, utvecklande och stimulerande att vara en del av ett av Sveriges ledande bolag inom asfalt så ska du söka detta arbete.
Rollen som maskinmekaniker
Som maskinmekaniker består arbetet av att genomföra reparations- och underhållsarbete, både akuta reparationer och dagligt underhåll på våra asfaltmaskiner. Detta sker både i fält och på vår verkstad i Frövi. I rollen ingår även att genomföra inköp av reservdelar samt avropa service från extern leverantör.
Du har mycket goda reparationskunskaper, gärna med erfarenhet från entreprenadmaskiner. Du har också erfarenhet av felsökning i fordonsel, elektronik och hydraulik. Meriterande med svetskunskap.
Vi söker dig som tycker om att jobba i en liten, sammansvetsad grupp. Du är lyhörd, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Ordning och reda samt att ha ett gediget säkerhetstänk på arbetsplatsen är en självklarhet för dig. Du är ansvarstagande, flexibel och gillar att lösa uppgifter oavsett om arbetsuppgiften är planerad i förväg eller kommer oväntat.
Det är viktigt att du är öppen för att utföra en variation av förekommande arbetsuppgifter och är positiv till att hjälpa till inom andra arbetsområden.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Frövi. B-körkort är ett krav. BE-körkort är meriterande för tjänsten.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Vi använder oss av bakgrundskontroller samt alkohol och drogkontroller innan anställning i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten får du gärna kontakta Stefan Stridh, teknisk specialist, tfn. 073-745 59 09. Urval sker löpande, sista ansökningsdag är 2026-06-30. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Maria Gistö, HR Business Partner, maria.gisto@ncc.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Norra bangatan 28 (visa karta
)
718 32 FÖVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Maria Gistö 0765216182 Jobbnummer
9960229