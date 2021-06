Varuhusmedarbetare, sommarvikariat - Jula AB - Säljarjobb i Göteborg

Jula AB / Säljarjobb / Göteborg2021-06-30Jula Sverige har idag 60 varuhus. Vi fortsätter expandera och söker därför dig som vill växa och utvecklas med företaget. Vill du arbeta i detaljhandeln och trivs i en miljö där förändring och utveckling är det enda som är konstant? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu varuhusmedarbetare till Julas varuhus i Kållered.Det här gör man som VaruhusmedarbetareSom Varuhusmedarbetare är din huvuduppgift att finnas till för kunden genom att hjälpa dem med råd och lösningar inom vårt produktsortiment. I ditt arbete ingår även kassaarbete, att hantera reklamationer, ombyggnation av varuhuset inför kampanjer och nya säsonger samt att se till att varuhuset är väl påfylld med varor och att varorna exponeras tydligt för kunden.Det här är du som person, din bakgrund och dina erfarenheterHar drivkraft att utföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt och strukturerat sättTrivs med högt tempo och kan hantera en fysiskt intensiv arbetsdagÄr nyfiken, utåtriktad och tycker om försäljningÄr serviceinriktad och har en hjälpsam attityd mot kunder och kollegorGillar utmaningar och har en vilja att lära dig nya sakerHar erfarenhet från detalj- och/eller dagligvaruhandelnHar kunskap och/ eller intresse inom vårt produktsortimentDet här är dina möjligheterMed snabb expansion följer goda utvecklingsmöjligheter. Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss? Vi erbjuder dig kul och spännande arbetsdagar i ett företag som värnar om sina medarbetare och kunder!Bra att vetaPlacering Kållered. Tjänsten är ett sommarvikariat med start omgående framtill augusti. Som varuhusmedarbetare arbetar du varierande arbetstider på både dagtid, kvällar och helger. Jula strävar efter att vara en jämställd arbetsplats med dynamiska grupper.Så här söker duOm du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista dag för att ansöka om tjänsten är 15 juli. Frågor om tjänsten besvaras av Varuhuschef Anders Hamberg via anders.hamberg@jula.se Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen "skicka in ansökan" ovan.Varaktighet, arbetstidDeltid Sommarjobb2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-15Jula AB5839411