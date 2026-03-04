Vårdlärare på folkhögskola
Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Billströmska folkhögskolan med ca 150 studerande erbjuder allmän kurs, med möjlighet att läsa
inriktning mot musik och konst. Vidare finns särskild kurs i form av en musiklinje på
avancerad nivå, naturvetenskapligt basår och vård- och omsorgsutbildning. På skolans internat finns det boende för cirka 90 deltagare. Skolan har också kortkurs- och konferensverksamhet. Sammanlagt är vi cirka 35 anställda som arbetar med undervisning och service.
Billströmska folkhögskolan är medlem i Vård- och omsorgscollege.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Billströmska folkhögskolan söker en vårdlärare. Då en av våra medarbetare prövar sina vingar i annan verksamhet det kommande läsåret söker vi nu en vikarie. Du kommer att arbeta på skolans reguljära undersköterskeutbildning och även inom Äldreomsorgslyftet. Tillsammans med befintliga pedagoger är du med och utformar och utvecklar verksamheten. I tjänsten ingår, förutom undervisning, mentorskap för studerande och delaktighet i skolans gemensamma pedagogiska arbete med deltagare. Skolan driver reguljära kurser, men har även regionala och kommunala uppdragsutbildningar.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Du har vårdutbildning, flerårig yrkeserfarenhet och bred erfarenhet från olika verksamhetsområden, samt erfarenhet av att handleda och utbilda. Du kan undervisa i en bredd av ämnen och kurser i utbildningen och det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med andraspråksinlärare. Du kan driva grupprocesser och möta deltagares individuella möjligheter. Pedagogisk utbildning efterfrågas, särskilt yrkeslärarutbildning. Vi ser också gärna att du har arbetat eller själv gått på folkhögskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem trivs hos oss?
Folkhögskolan är en fri utbildningsform där lärandet och deltagarnas personliga utveckling verkligen står i fokus. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta med kollegor, deltagare och skolans samarbetspartners. Du är ansvarstagande och har god initiativförmåga.Anställningsvillkor
Visstidsanställning med möjlighet att tjänsten kan övergå i tillsvidareanställning, 100%
Anställningstid: 2026-08-01 - 2026-12-31
Sista ansökningsdag 2026-03-31
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
