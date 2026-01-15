Vårdlärare
2026-01-15
Södertälje kommun söker er som vill vara med och forma framtidens vuxenutbildning!
Hos oss på Södertälje vuxenutbildning, beläget i ljusa och moderna lokaler på Västergatan 2, arbetar vi med att erbjuda utbildning för vuxna i egen regi. Med omkring 100 engagerade medarbetare är vi en stor och viktig aktör i kommunen. Vi strävar efter att vara en interkulturell och inkluderande skola där varje individ får förutsättningar att växa. Vår verksamhet genomsyras av kommunens värderingar: medborgaren först, respekt för individen och mer än förväntat. Arbetsuppgifter
Vi söker 2 legitimerade yrkeslärare med behörighet inom vård- och omsorgsämnen, som ska utbilda morgondagens undersköterskor. Dina arbetsuppgifter hör till ett läraruppdrag, där planering, genomförande av undervisning och APL besök, bedömning, samt kommunikation med såväl elever som kollegor ingår. Hos oss får du ett omväxlande arbete där du kommer arbeta självständigt och i team. Vi tror på pedagogiska strukturer och planeringar, vilket innebär att verksamheten har ett stabilt återkommande pedagogiskt underlag att vila på. Vi använder i huvudsak Office 365, V-klass samt Teams och tror att du har erfarenhet av dessa eller andra liknande program.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig yrkeslärare med behörighet inom vård- och omsorgsämnen och är bekväm i att arbeta utifrån en fast pedagogisk struktur, samt har erfarenhet av betyg och bedömning. Att du har ett förhållningssätt där eleven sätts i fokus och där du arbetar utifrån skolans värdegrund är en självklarhet. Du ser sammanhang och tar ansvar för helheten genom att vara inspirerande och tydlig i såväl den verbala som skriftliga kommunikationen. Du förstår vikten av att samarbeta nära dina kollegor i arbetslaget samt med administrationen och din närmaste chef. Du har ett öppet, prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt, samt förståelse för det kollegiala och det kollektiva sammanhanget. Kvalifikationer
• Yrkeslärarexamen med inriktning inom vård- och omsorg
• God vana att arbeta med undervisning, betyg och bedömning.
Meriterande:
• Erfarenhet av att ha arbetat med vuxna och särskilt vuxna i ett interkulturellt sammanhang.
• Erfarenhet av valideringsarbete.
• Tidigare erfarenhet från arbete med digitala lärplattformar
• Sjuksköterska, fysioterapeut eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer vara lämplig för uppdraget
• Minst tre års arbete inom hälso- och sjukvården.Dina personliga egenskaper
• Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du känner stort personligt ansvar, är strukturerad och vill arbeta självgående och prestigelöst.
• Om du vidare har hög förmåga att hantera flera olika uppgifter samtidigt, kan tempoväxla, gillar att samarbeta och är flexibel är vi den rätta platsen för dig.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
