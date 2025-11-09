Vårdlärare
2025-11-09
Vill du vara med och utbilda framtidens undersköterskor i Nacka?
Vi växer och söker en engagerad vårdlärare/yrkeslärare som vill bidra till att forma nästa generation inom vård och omsorg.Publiceringsdatum2025-11-09Om företaget
Addera Kompetens i Nacka erbjuder utbildningar inom SFI, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar.Om tjänsten
Som vårdlärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisning, bedömer och betygsätter elever samt följer upp APL. Utbildningen leder till undersköterska med skyddad yrkestitel. Jobbet innebär även samarbete och regelbundna möten med branscherna och huvudmän.
Du arbetar nära eleverna och samarbetar med kollegor och externa partners för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och framtida jobb.
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete, där du både arbetar självständigt och i team.
Vi söker dig som
är legitimerad vårdlärare eller har lång erfarenhet inom vård och omsorg och är nyfiken på läraryrket,
har en god pedagogisk förmåga och kan omsätta praktisk erfarenhet till inspirerande och varierad undervisning,
är strukturerad, lösningsfokuserad och kreativ,
har engagemang för vuxenutbildning och trivs i ett mångkulturellt sammanhang,
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift,
har god digital kompetens.
Vi söker dig som är tydlig, lyhörd och relationsskapande - en person som trivs med att motivera andra och samarbeta i ett utvecklingsinriktat team. Du har ett gediget yrkeskunnande från hälso-och sjukvård och social omsorg.
Varför jobba hos oss?
Hos Addera Kompetens får du möjlighet att:
göra verklig skillnad i människors liv,
arbeta i en trygg och varm arbetsmiljö,
vara del av ett engagerat team med korta beslutsvägar,
och bidra till att utveckla vuxenutbildningen i Nacka.
Urval sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: elisabeth.levy@adderakomp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vårdlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Addera Kompetens AB
(org.nr 559033-8173)
Forumvägen 14, plan 9 (visa karta
)
131 53 NACKA Arbetsplats
Addera Kompetens Kontakt
Rektor
Elisabeth Levy elisabeth.levy@adderakomp.se 0700906120 Jobbnummer
