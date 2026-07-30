Stödassistent till daglig verksamhet Multihuset
Östra Göinge kommun / Vårdarjobb / Östra Göinge Visa alla vårdarjobb i Östra Göinge
2026-07-30
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kreativ medarbetare till daglig verksamhet Multihuset.
Här får du chansen att tillsammans med dina kollegor påverka och forma en trygg och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
I rollen som stödassistent arbetar du nära personer med olika funktionsnedsättningar. Du stöttar dem i vardagen och hjälper dem att utveckla färdigheter.
Är du en empatisk person som vill göra skillnad i ditt arbete? Gillar du omväxling, utmaningar, vill ha ett varierande arbete och brinner för att hjälpa andra människor? Då är denna tjänst något för dig!
I dagsläget har Multihuset en hel del aktiviteter som innebär att leverera tjänster till kommunala verksamheter, olika företag samt arbeta med media och musik. Vi arbetar även med kreativa uppgifter såsom hantverk, konst, med hälsa och friskvård samt med sinnesstimulering via VR glasögon. Multihuset driver även personalcafeterian på kommunhuset.
I arbetet kommer du att planera och genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt. Tillsammans skapar ni en positiv miljö för en meningsfull och utvecklande sysselsättning och lustfyllt socialt sammanhang.
Du arbetar stödjande, tränande, och motiverande för att vägleda och hjälpa deltagarna att arbeta mot sina individuella mål.
Arbetet förutsätter att du är bra på att motivera och entusiasmera samt hitta kreativa lösningar.
Vi arbetar utifrån individens behov i centrum samt för att våra deltagare ska vara delaktiga och ha inflytande över sin dagliga verksamhet.
Viss omvårdnad kan förekomma. Vid några enstaka tillfällen har vi kvällsöppet för våra deltagare.
Dina arbetsuppgifter består i att ge brukarna individuellt stöd i den dagliga verksamheten genom att arbeta tydliggörande, ge brukarna en förutsägbarhet och skapa struktur i brukarnas sysselsättning. Stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarnas individuellt satta mål. Detta så att de kan vara så självständiga som möjligt.
Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelshantering. I din roll ingår även att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalitet. Samverka med föräldrar, anhöriga och gode män/förvaltare samt övriga aktörer både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, har stort tålamod och kan arbeta både enskilt och i grupp. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin dagliga verksamhet.
Du som söker behöver ha en fullständig gymnasieutbildning, gärna inom Vård- och omsorgsprogrammet med programfördjupning funktionsnedsättning eller Barn- och fritidsprogrammet med yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderområdet (socialt arbete). Du behöver ha erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet, LSS-boende, personlig assistans eller serviceboende.
Det är ett krav att du kan arbeta metodiskt efter upprättade rutiner samt att du har ett professionellt bemötande och kan arbeta lågaffektivt och med kartläggning av utmanande beteende. Du är väl bekant med att kunna ta hjälp av alternativa kommunikationsmetoder, som bildstöd och sociala berättelser och har ett stort intresse för att lära nytt.
Vi förväntar oss en god samarbetsförmåga där du ska ha lätt för att kunna samarbeta tillsammans med kollegor men även med andra professioner kring brukaren samt tycka det är inspirerande att arbeta med personer med funktionshinder.
Har du erfarenhet av daglig verksamhet med aktiviteter som hantverk, musik/media, konst och friskvård/hälsa och ser vi det som en merit.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B- körkort krävs för tjänsten.
Utdrag ur belastningsregistret (LSS-verksamhet)
Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket såväl i tal som skrift.
Grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana är ett krav för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 261102 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid måndag-fredag
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval så tveka inte att ansöka redan nu!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Enhetschef LSS
Annika Brandtesjö annika.brandtesjo@ostragoinge.se +46447756479 Jobbnummer
10015719