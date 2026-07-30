Personlig assistent, tjänst på 32,5% till kvinna i Färjestaden
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mörbylånga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mörbylånga
2026-07-30
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Vi söker personlig assistent till kvinna i Färjestaden!
Till det här uppdraget söker vi för kunds räkning en kvinnlig personlig assistent. Det är en merit att ha kunskaper och erfarenhet inom omvårdnad och förflyttningsteknik, du ska vara lugn och stabil.
Om tjänsten:
Tjänst på 32,5%, arbetspassen är förlagda kl 12.00-12.000 varannan lördag (jämn vecka) och varannan torsdag (ojämn vecka)
Vem är vår kund?
En sprudlande glad solstråle i 50-års åldern boendes i lägenhet i Färjestaden. Hennes intressen är att skriva, måla, pyssla i sitt hem och sociala aktiviteter. Kvinnan är född med Cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning. Hon behöver stöd och hjälp med allt i sin vardag, så som förflyttningar, omvårdnad, matlagning, skötsel av hemmet och strukturera upp dagarna. Pigg och glad kvinna med en och annan räv bakom örat, inte sen på att berätta en rolig historia eller sjunga en sång.
Vi söker dig som:
Är trygg i dig själv och har en god förmåga att anpassa dig efter situationen.
Kan hantera stressiga stunder med ett lugnt yttre.
Trivs i både aktiva och mer passiva miljöer.
Har humor och ser vikten av att sprida glädje på jobbet.
Är duktig på att vägleda utan att vara dömande eller för styrande.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7391506-2122784". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10015717