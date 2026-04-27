Vårdgaranti- och valfrihetskoordinator
2026-04-27
Hälso- och sjukvården i Region SörmlandPubliceringsdatum2026-04-27Om företaget
Hälso- och sjukvården är Region Sörmlands största verksamhetsområde. Vårt uppdrag är att erbjuda en god, säker och jämlik vård för länets invånare - idag och i framtiden. Verksamheten är organiserad i fem divisioner: Medicin, Kirurgi, Medicinsk service, Primärvård samt Psykiatri och Funktionshinder. Vi finns i hela länet, med verksamhet vid bland annat tre akutsjukhus och 18 vårdcentraler. Varje division leds av en divisionschef som rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Tillgänglighet till vård är en högt prioriterad fråga och en förutsättning för en jämlik och patientsäker vård. Region Sörmland arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt och strukturer som stärker både tillgängligheten och efterlevnaden av vårdgarantin samt patientens möjlighet till valfrihet.
För att ytterligare stärka detta arbete inför vi nu rollen som vårdgaranti- och valfrihetskoordinator.Arbetsuppgifter
Som vårdgaranti- och valfrihetskoordinator har du både en strategisk och operativ roll med fokus på tillgänglighet, vårdgaranti och valfrihet. Du arbetar nära verksamheter, ledning och stödfunktioner för att säkerställa att regionens arbete bedrivs i enlighet med gällande regelverk och med patientens behov i centrum. Du har en nyckelroll i att driva olika tillgänglighetsfrågor i organisationen samt bidra med analys och beslutsunderlag till ledningen.
Du kommer att:
• Vara expert på lagar, förordningar och regionens riktlinjer inom vårdgaranti och valfrihet
• Ta fram, implementera och följa upp riktlinjer, rutiner och arbetssätt utifrån gällande regelverk
• Arbeta operativt för att stöda verksamheter och patienter med frågor om tillgänglighet
• Använda, tolka, analysera och följa upp tillgänglighetsdata
• Samarbeta med produktionschef, analytiker och controllers kring produktions- och kapacitetsstyrning
• Samverka med ansvariga för myndighetsrapportering, exempelvis väntetider i vården
• Samarbeta med Vård och hälsas experter i Cosmic för att säkerställa korrekt data
• Fungera som kontaktperson för patienter som behöver stöd och vägledning
• Följa och använda nationella verktyg för att identifiera tillgänglighet och vårdalternativ
• Arbeta med införandet av nationell vårdförmedling
• Samverka med motsvarande funktioner inom sjukvårdsregionen
• Samarbeta med chefläkargruppen i frågor som rör patientsäkerhet och tillgänglighet.
Du rapporterar till produktionschef.
Andra uppdrag och arbetsuppgifter kan komma att ingå i tjänsten.
Kliniskt arbete inom grundprofession eller annan patientnära administration ingår som en del av tjänsten (cirka 20 %).
Din kompetens
Vi söker dig som har ett stort intresse för tillgänglighetsfrågor och vill bidra till att utveckla hälso- och sjukvården ur ett patient- och systemperspektiv. Du kombinerar analytisk förmåga med ett praktiskt utvecklingsdriv och trivs i en roll med många kontaktytor.Kvalifikationer
• Legitimation inom hälso- och sjukvårdsyrke med flerårig erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
• God kunskap om vårdgaranti, valfrihetssystem och tillhörande lagstiftning
• Erfarenhet av analys, uppföljning och utvecklingsarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Självständig och initiativtagande
• Analytisk med god helhetssyn
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Strukturerad och lösningsorienterad
• God förmåga att skapa förtroende och driva frågor i en komplex organisation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Produktionschef, Karin Bäckström Åhlen, Karin.Backstrom.Ahlen@regionsormland.se
, 070-656 15 42.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
