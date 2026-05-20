Vårdenhetschef till Specialistpsykiatrin
2026-05-20
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en kunskapsstyrd och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med patienten, närstående och andra vårdgivare inom och utanför Region Kronoberg. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i olika enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri för patienter med allvarlig psykisk sjukdom, komplex problematik och ofta samsjuklighet. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få effektiv behandling av bästa möjliga kompetens som leder till förbättringar för patienten.
Nu söker vi en chef till vår allmänpsykiatriska mottagning. Uppdraget innebär ett delat ledarskap tillsammans med nuvarande chef.
Arbetsuppgifter
I uppdraget som vårdenhetschef kommer du tillsammans med din närmaste chefskollega leda medarbetare på en enhet med ansvar för allmänpsykiatrins breda uppdrag och de mer avgränsade processerna neuropsykiatriskt utredningsarbete, koncentrationshöjande läkemedelsbehandling, ätstörningsbehandling samt DBT-behandling. Vi bygger hela tiden vidare på den stabila grund som finns samt fortsätter utveckla och skapa goda förutsättningar för patienterna. Det är en möjlighet för dig som gillar utmaningar och som vill engagera och leda dina medarbetare.
Cheferna på enheten ansvarar för de olika processerna som finns inom enheten samt medarbetare som tillhör dessa processer. Du kommer driva och leda vår verksamhet mot uppsatta verksamhetsmål och arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete och säkerställa att vi gör rätt saker, med patienternas bästa i fokus. Du kommer ha budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare inom professionerna sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, dietist och arbetsterapeuter.
Som vårdenhetschef ingår du även i verksamhetens ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och övriga vårdenhetschefer. Hos oss får du ett gott stöd i chefsrollen och en trygghet i kollegor som har jobbat länge inom verksamheten.
Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten
• Interna chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som ser vikten av att bibehålla helhetsperspektivet över gränserna inom hela allmänpsykiatrin samtidigt som du har huvudansvaret för de mer avgränsade processerna. Det är viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt samt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Vi ser gärna att du tycker om att utveckla och driva hållbara, värdeskapande förändringar för våra patienter.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Vi vill ha chefer som är medvetna om sina styrkor och svagheter, lär sig av sina erfarenheter och som tar hjälp av andra när det behövs. Vi söker dig som har en akademisk utbildning och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning och hälso- och sjukvård. Det är också positivt om du har erfarenhet av kommunala verksamheter.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
Intervjuer planeras att hållas 23/6 samt 24/6.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
