Vårdenhetschef till kirurgmottagningen
2025-10-13
Verksamhetsområde kirurgi är länsövergripande med mottagningar och avdelningar i Hudiksvall och Gävle.
Kirurgmottagningen i Gävle bedriver både akut och planerad verksamhet inom våra specialiteter urologi, kärl, plastik, övre- och nedre mag/tarm, bröst- och endokrinkirurgi. Vi har läkarmottagningar med undersökningar och behandlingar, sjuksköterskemottagningar, polikliniska operationer och telefonrådgivning.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef kommer du att leda en grupp på ca. 20 personer och kommer att ha en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och samarbetar nära övriga chefer med målet att kunna erbjuda våra patienter en jämlik vård. Du rapporterar till verksamhetschef.
Som vårdenhetschef hos oss kommer du att
• leda och fördela arbetet operativt, samt även se till helheten och arbeta strategiskt
• ansvara för personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion och patientsäkerhet
• ansvara för verksamhetsutveckling och samverkan med interna och externa aktörer
• skapa en hållbar planering där bemanning, vårdflöden och resurser balanseras mot patienternas behov.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare och kollegor
• stora möjligheter till att utveckla både dig själv, dina medarbetare samt verksamheten
Vi söker dig som är trygg i din roll som ledare. Du har förmågan att bygga goda relationer både internt och externt och kan anpassa ditt ledarskap efter situation och individ. Du arbetar självständigt och driver gärna förändringsarbete och har förmågan att motivera och engagera dina medarbetare.
I rollen som vårdenhetschef krävs
• högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av arbete inom hälso - och sjukvård
• tidigare chefserfarenhet.
Är du utbildad sjuksköterska och/eller har erfarenhet av kirurgi/opererande verksamhet ser vi det som mycket meriterande för tjänsten.
ÖVRIGT
Facklig kontakt
Anna-Lena Axelsson, Vision, anna.lena.axelsson@regiongavleborg.se
026-15 42 98
Erik Howie, GHLF, erik.howie@regiongavleborg.se
026-15 43 12
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
