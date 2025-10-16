Vårdenhetschef till Dietistenheten
Dietistenheten tillhör verksamhetsområde Paramedicin och är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg med cirka 22 medarbetare. Vi arbetar med näringsbedömning, rådgivning, och behandling för patienter i alla åldrar och diagnosgrupper där nutrition är en viktig del av vården. Vi arbetar tillsammans med våra patienter med nutritionsinsatser i form av nutritionsbedömning och -behandling.
Vi har en stark tradition av samverkan, både inom enheten och med andra vårdaktörer och strävar alltid efter att erbjuda en likvärdig och jämställd vård. Dietistenheten ligger i framkant i flertalet förbättringsarbeten som är prioriterade och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt för att möta framtidens behov.
Verksamhetens ledord är att rätt patient ska få rätt insats i rätt tid. Vi strävar att erbjuda en personcentrerad vård med principer för god kvalité, säkra processer och indikatorer för att nå våra kvalitetsmål. Det innebär att den som är patient hos oss ska få en tillgänglighet, jämlik och kunskapsbaserad vård där patienten känner sig delaktig och inkluderad i sin vård och rehabilitering.
Vi har målsättningen att vi ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats där vi främjar hög kompetens och utveckling i en miljö präglad av hövlighet och god gemenskap
Som vårdenhetschef har du det samlade ansvaret för att leda och utveckla dietistenheten tillsammans med enhetens medarbetare. Det innebär att du har ansvar för den dagliga driften, personal, arbetsmiljö, kvalitet, produktion och ekonomi.
I rollen som vårdenhetschef kommer du att
• driva verksamheten framåt i nära dialog med medarbetarna
• skapa förutsättningar för hållbara medarbetare med hög trivsel och arbetsglädje
• ha arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar med fokus på att skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats tillsammans med dina medarbetare
• att samverka med andra enheter inom regionen men även externa samarbetsparter för att bidra till säker vård och rehabilitering i patientens vårdförlopp
• ansvara för kostnadseffektivitet där målet är att ha en ekonomi i balans
• delta aktivt i verksamhetsområdets ledningsgrupp för att bidra till fortsatt utveckling av verksamheten.
Hos oss får du
• utveckla ditt ledarskap i nära samverkan med medarbetare, chefskollegor, verksamhetschef samt kollegor
• arbeta i en verksamhet där patienten alltid står i centrum
• bidra till att bygga engagemang, trygghet och arbetsglädje bland våra medarbetare
• driva förändring och utveckling utifrån uppdragets ramar och riktlinjer.
Vi söker dig som motiveras av att vara en närvarande chef som leder i utveckling och förändring, vi söker dig som har förmågan att skapa engagemang hos andra i din omgivning samt är beslutsam. Som person är du prestigelös och ödmjuk, du arbetar målinriktat samt strukturerat. Du har förmågan att motivera dina medarbetare och bidra till en stark gemenskap.
I rollen som biträdande vårdenhetschef behöver du
• högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård.
Det är meriterande för tjänsten om du har tidigare erfarenhet av ledarskapsuppdrag och/eller arbetslivserfarenhet från rehab området. Speciellt meriterande är det om du har arbetslivserfarenhet som dietist.
ÖVRIGT
Övriga fackliga representanter:
Angelica Högberg, Ledarna
Telefon: 026-650258
E-postadress: angelica.hogberg@regiongavleborg.se Ersättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
