Vårdenhetschef till Akutmottagning barn
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vad kan du förvänta dig av vår verksamhet?
På Akutmottagning barn tar vi årligen emot cirka 60 000 barn i åldrarna 0-16 år med akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomar och skador.
Vi har roligt tillsammans och brinner för våra patienter. Våra mål är: gott bemötande, korta väntetider och att leverera akutsjukvård av hög kvalité. Du möts dagligen av engagerade kollegor och tillsammans utvecklar vi akutsjukvården för barn. Vi är en stor arbetsplats och här kommer du aldrig att känna dig ensam. Vår Akutmottagning barn är regionalt traumacenter för barn.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda och utveckla Akutmottagning barn
I rollen som vårdenhetschef har du ett övergripande ansvar och en möjlighet att initiera och utveckla arbetssätt, verksamhet och medarbetare. Du spelar även en viktig roll när det gäller kvalitetsarbete, forskning, utbildning och utveckling. Du kommer, tillsammans med din vårdenhetschefskollega, att samarbeta nära sektionschef och medicinskt ledningsansvarig läkare.
Du arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och kan växa i sina yrkesroller. Vi tror på att skapa en arbetsplats där varje individ känner sig värdefull och där vi kan dra nytta av den breda kunskap och erfarenhet som finns bland våra medarbetare.
Som vårdenhetschef rapporterar du direkt till avdelningschefen, deltar i verksamhetens vårdenhetschefsgrupp och blir en viktig medlem i verksamhetens ledningsgrupp. Tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål och tar oss an frågor som sträcker sig över hela den barnmedicinska verksamheten.
Vad krävs för att bli vårdenhetschef?
Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Erfarenhet av chefs- och/eller ledarskap är ett krav och det är meriterande om du har erfarenhet av barnsjukvård. Vi ser gärna att du har genomgått chef- och/eller ledarskapsutbildning. En akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är också meriterande.
Som vårdenhetschef bör du präglas av VGR:s chefskriterier:
Du har ett värdegrundsbaserat chefskap.
Du är kommunikativ, målorienterad och resultatinriktad.
Du har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt.
Du är förtroendeingivande och kommunicerar klart och tydligt i alla lägen.
Din förmåga att skapa delaktighet och välfungerande relationer kommer väl till pass i din roll. Du är en driven och innovativ person som vill påverka och ta ansvar. Med ditt lösningsorienterade och flexibla arbetssätt kan du inspirera och motivera dina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Du har en helhetssyn och sprider arbetsglädje omkring dig, vilket skapar ett gott arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter och förmåner!
Om du är redo för en spännande och utvecklande utmaning, ser vi fram emot din ansökan! Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en bättre vård för våra unga patienter!
Som vårdenhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får du tillgång till omfattande utvecklingsprogram och utbildningar för chefer och ledare som erbjuds av Västra Götalandsregionen.
För att lära dig mer om Västra Götalandsregionen och vad vi erbjuder våra medarbetare, besök gärna vår introduktionssida för nya medarbetare på följande länk: https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även få mer information om löner, ersättningar och förmåner genom att läsa vår presentation: "Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR."
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin barn, Akutmottagning barn Kontakt
Bitr verksamhetschef, David Gembäck 070-7183069 Jobbnummer
9493216