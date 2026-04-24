Vårdenhetschef avdelning 53/54
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Avdelning 53/54 neurologi, stroke och rehabiliteringsmedicin
Neuro-, stroke- och rehabiliteringsmedicin bedriver verksamhet vid både Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Uppdraget omfattar utredning, behandling och rehabilitering inom neurologi, strokevård och neurorehabilitering.
Avdelning 53/54 är belägen på NÄL och har 32 vårdplatser. Här utreds och vårdas patienter med neurologiska diagnoser såsom multipel skleros, Parkinsons sjukdom, epilepsi, ALS, hjärntumör, myastenia gravis samt patienter med andra neurologiska symtom under utredning.
Enheten ansvarar även för strokevården, vilket omfattar hela det akuta omhändertagandet vid stroke, inklusive trombolysbehandling, samt fortsatt utredning och rehabilitering efter insjuknandet.
Verksamheten bedrivs i multidisciplinära team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, logoped och receptionist.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vårdenhetschef med ansvar för den akuta slutenvården inom kliniken. Vårdenhetschefen är organisatoriskt underställd verksamhetschefen och ingår tillsammans med vårdenhetschefen för den planerade vården och tre sektionsledare i verksamhetens ledningsgrupp.
Vårdenhetschefen har personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar samt ansvarar för kvalitetsarbete, utvecklingsarbete och fortbildningsinsatser. Tillsammans med medarbetarna sköter man det dagliga arbetet mot gemensamma mål. Du skall verka för en god arbetsmiljö och arbeta aktivt med att tillvarata medarbetarnas kompetens, delaktighet och engagemang.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller har annan relevant akademisk examen.
Har du erfarenhet av ledarskap alternativt genomgått ledarskapsutbildning via Västra Götalandsregionens chefkandidatprogram är det meriterande. Erfarenhet av neurologisk verksamhet eller strokeverksamhet är meriterande. Du ska ha intresse för utvecklingsfrågor och förmåga att kunna initiera och driva förändrings- och förbättringsarbete samt har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer är planerade till eftermiddag 19 maj.
Arbetspsykologisk testning är en del av rekryteringsprocessen och är inplanerat till förmiddag 28 maj.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
