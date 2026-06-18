Vårdbiträden/biträden till hemtjänsten Askim
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-06-18
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Om jobbet
Vill du känna dig uppskattad och göra skillnad varje dag? Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll, ta ansvar och arbeta självständigt. Nu söker vi dig som vill arbeta som vårdbiträde eller biträde inom hemtjänsten i Askim. Sök idag och bli en del av vårt team!
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Din arbetstid är förlagd till dag och kvällstid samt varannan helg. Vi värdesätter samarbete och vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots eller el-cykel. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera.
Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från legitimerad personal. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.
Som vårdbiträde och biträde i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Du kommer arbeta på schema där det ingår dag, kvällar och varannan helg
Om digPubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
Du behöver ha cykelvana och kunna använda elcykel i arbetet
Meriterande men inte ett krav
Utbildat vårdbiträde
Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
Personliga kompetenser:
Som vårdbiträde/biträde i hemtjänsten möter du människor med respekt och sätter deras behov i fokus. Du är trygg i din roll och kommunicerar tydligt. Du samarbetar gärna men trivs också med att arbeta självständigt. Du är flexibel och har ett professionellt och varmt förhållningssätt.
Du ansöker enkelt utan personligt brev svara bara på några frågor som hjälper oss i urvalet.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Där finns även information om andra förmåner som finns i Göteborgs stad.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
9970479