Vårdbiträde/undersköterska till Skäggetorp hemtjänst
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Vår vision är tydlig: "En Vårdsmart Omsorg för Framtiden". Vill du vara med och forma framtidens vård- och omsorg?
Då kan du vara den vi söker! För att möta den åldrande befolkningen och samtidigt bibehålla god kvalitet behöver vi bli fler med rätt kompetens.
I maj 2026 kommer Linköping kommun att ta över ansvaret för hemtjänst och trygghetsboende i Skäggetorp.
Inom hemtjänsten ger du stöd och omsorg direkt i människors hem. Här får du möjligheten att verkligen göra skillnad och bli en avgörande del av någons liv, varje dag. Du möter en stor variation av behov och utmaningar, vilket gör arbetet både omväxlande och givande.
Dina arbetsuppgifter är varierande och utgår från varje individs behov. Det omfattar bland annat omvårdnadsarbete och personlig hygien, städ, tvätt, enklare matberedning och social samvaro. I arbetet ingår även vissa delegerade sjukvårdsmoment från sjuksköterska. Mobilen är ditt främsta arbetsredskap där det framgår vilka besök du har och vad som behöver göras. Du har även kontakt med anhöriga och andra aktörer. Ditt engagemang bidrar till att fler kan fortsätta leva ett självständigt liv i sitt eget hem.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen växer och vi söker dig som vill vara med från start och utveckla våra verksamheter. Om du drivs av utveckling är det här en möjlighet för dig.
Tillsammans med våra 1 500 medarbetare arbetar vi för att Linköpingsborna ska få en meningsfull och värdig tillvaro. Varje år utför vi vård och omsorg för cirka 4 100 personer och bidrar till kommunens utveckling inom sektorn.
Skäggetorp trygghetsboende ligger i Skäggetorp centrum med 35 lägenheter. Trygghetsboendet har ett gym för våra äldre och tillgång till lunchrestaurang. Hemtjänst bedrivs även i bostadsområdet med omnejd.
Vi ser gärna att du börjar innan 1 maj för att kunna erbjuda en gedigen introduktion i en av våra befintliga verksamheter.
Din arbetstid är förlagd till dag, kväll och varannan helg. Vanliga arbetstider är kl. 07-16 och 13-22.
Du som söker
Vi söker dig med arbetslivserfarenhet från någon av följande branscher: vård, stöd och omsorg, service, handel eller restaurang alternativt annan närliggande verksamhet som innebär kontakt med och service till andra.
Vi ser det som meriterande om du har en fullständig gymnasieutbildning och särskilt om du är utbildad undersköterska. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom stöd, vård och omsorg.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kontakter med brukare och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Vi ser det även som meriterande med ytterligare språkkompetens.
Du har god datorvana och förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete. Det är meriterande om du kan cykla och har B-körkort.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref.nr: 16582
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
586 44 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Petter Malmhed petter.malmhed@linkoping.se 013263460 Jobbnummer
9889430