Vårdbiträde/undersköterska till Ekhults vårdboende
2026-01-15
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Är du en person med erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom och som drivs av att ge vård, stöd och omsorg utifrån individuella behov? Då kan tjänsten hos oss på Ekhults vårdboende vara något för dig!
Vår målsättning är att de som bor på Ekhults vårdboende ska få den hjälp och det stöd de behöver för att klara sin dagliga livsföring och att vi tillsammans skapar en meningsfull vardag. Det finns även möjlighet till social samvaro med andra, eller om man vill, enskilda aktiviteter för den som bor här. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i att göra detta möjligt. Tillsammans med våra kollegor skapar vi bra dagar tillsammans.
I arbetet ingår omvårdnadsarbete vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, olika serviceinsatser samt medicinska arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och ett salutogent förhållningssätt, att se till det friska och locka fram personens egna förmågor. Då de boende har kognitiv sjukdom behöver du kunna möta varje individ där de är i stunden.
I arbetet ingår också att du är kontaktperson för ett antal individer vilket innebär att ni planerar stödet och hjälpen tillsammans. Du deltar vid välkomstsamtal samt upprättar och reviderar genomförandeplaner och dokumenterar i systemet Treserva. Du har kontakt med anhöriga och andra samverkansparter. Det finns även möjlighet att få en ombudsroll, vilket innebär att du har ett särskilt ansvar för ett område som vi gemensamt kommer fram till utifrån din kunskap och dina intressen. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Din arbetsplats
Boendet ligger i natursköna Ljung, cirka 2,5 mil utanför Linköping och några kilometer utanför Ljungsbro. Till Ekhults vårdboende behöver du ha körkort och tillgång till egen bil alternativt vara bosatt i närheten och kunna cykla, då det inte finns några bussförbindelser till boendet.
Ekhults vårdboende ligger fint beläget med utsikt över en sjö och omgiven av vacker natur. Det finns även ett tillhörande orangeri som nyttjas. Utomhusaktiviteter är därmed en viktig del i arbetet på Ekhult. Vårdboendet är till för personer med kognitiv sjukdom och har 20 lägenheter fördelade på två plan. Det finns även gemensamhetsutrymme i form av vardagsrum och kök där boende och personal kan träffas, umgås och ha sociala aktiviteter tillsammans. Verksamheten ingår i kluster med andra verksamheter för att hjälpa varandra vid behov. Det kan förekomma arbete i någon av följande verksamheter: Vretalidens vårdboende i Ljungsbro samt korttidsboendet Kärna vårdby och Kärna vårdboende i Malmslätt.
På Ekhult använder vi oss av BEATA, ett trygghetsskapande larmsystem som bygger på kameror som märker av om den boende avviker från sitt normala rörelsemönster. Detta har bidragit till ökad integritet för individen då det minskat antal tillsyner som exempelvis kan störa sömnen eftersom vissa tillsyner kan göras i mobilen. Smartphones är därmed en integrerad del i vårt arbetssätt för att stärka tryggheten för alla våra boende.
Du som söker
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska. För tjänsten behöver du ha erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom demens och har erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Vi ser det därtill som meriterande om du har kunskap inom BPSD.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Slutligen har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.
I denna rekrytering kan språktester förekomma, varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16532
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
